〈南部〉全台首座 綠能屏監開始發電

2017-01-16

〔記者李立法／屏東報導〕全台第一座綠能監獄屏監今年開始發電，可年產一百萬度電，獄方運用屏東日照資源架設屋頂型太陽能板，除售電增加財源，還有助於舍房夏日降溫。

屏監典獄長黃坤前表示，屏監與太陽能公司簽約二十年，在超過一萬平方公尺面積的舍房及辦公室屋頂架設太陽能板，今年三月前可全部完工，已架好的樓層陸續產電，預估每年可獲四十萬元售電回饋金挹注國庫。

屋頂太陽能板還可以在夏日發揮舍房降溫效果，減少二至三度室溫，有利於紓解受刑人炎夏浮躁情緒，並降低辦公廳舍冷氣用電，太陽能發電設施的維護及施工，也提供受刑人工作增加收入及學習技能機會，一舉數得。

屏監是響應新政府綠能政策的首座綠能監獄，矯正署評估後將在南台灣各監所推廣，澎湖監獄已比照辦理即將投入太陽能發電，屏東看守所也計劃招標發展綠能。