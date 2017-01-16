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〈北部〉《小檔案》花蓮客家采風樂舞演藝團

2017-01-16

花蓮客家采風樂舞演藝團，於民國九十五年六月獲得花蓮縣文化局客家文化公益演藝團體登記認證，目前團員有三百人，主要遍及花蓮十三鄉鎮市，從事傳統歌謠、舞蹈、弦琴及兒童說唱、耆老技藝等藝能傳授，不僅受邀巡迴全台進行展演，成立宗旨更基於社會服務及文化公益，致力發展東部客家族群的藝文底蘊，十年間已出版一百一十本有關花蓮客家文化研究叢書。（整理：記者王峻祺）

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  • 花蓮客家采風樂舞演藝團，不僅受邀巡迴全台進行展演，十年間更已出版一百一十本有關花蓮客家文化研究叢書。（記者王峻祺攝）

    花蓮客家采風樂舞演藝團，不僅受邀巡迴全台進行展演，十年間更已出版一百一十本有關花蓮客家文化研究叢書。（記者王峻祺攝）

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標題：〈北部〉《小檔案》花蓮客家采風樂舞演藝團


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