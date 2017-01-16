〈北部〉記錄客家精神 20芳草人物集成冊

2017-01-16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台灣客家人口結構五年前約占全台總人口數的十三點六％，近年隨著客家文化活動推廣，逐漸喚起「隱性客家族群」，目前已陸續攀升至十八％，成立十年的花蓮客家采風樂舞演藝團，以大東部為據點，努力追溯客家淵源，耗時一年半進行田野調查，一共集結廿名客家芳草人物故事成冊，未來預計再拍紀錄片，盼能保留住堅毅不屈的客家精神。

客家采風樂舞演藝團徐保雄 耗時一年半收錄

七十四歲徐保雄，現任花蓮客家采風樂舞演藝團團務幹事，民國九十二年自花蓮區農業改良場退休後，一直致力收錄客家珍貴文化及人物典籍，與團長范振城走遍全台客家分布地，試圖找回記憶中的「客家身影。」

經客家委員會統計，花蓮、宜蘭及台東縣的客家人口數約有廿萬人，近年因客家意識抬頭，加上政府陸續推動客語認證、信仰文化重建等計畫，認同客家身分比例者明顯提高，各地均有年輕族群的客家意識正在萌芽。

徐保雄說，「隱性客家族群」沉寂多年，對於客家認同感偏低，明明是客家人，卻不願表態身分，甚至衍生「自卑感」而放棄客家珍貴的客庄歷史及習俗典故，為復興客家文化，十年來陸續收錄七十五名典範人物，更將客家精湛藝能、信仰及開拓史集編成冊。

他說，今年剛出版的第七十四冊客家文化研究叢書「縈繞在後山縱谷‧客家聲」，除以文字記錄廿名具有客家傳統精神的芳草人物故事外，還收錄長者口述歷史，描繪客庄生活習俗，包含被遺忘的打草分庄族群、粳稻吉野一號與御皇貢米、種煙仔、綠金夢；拔仔庄的鼓戰、上庄下角請人客打桌、客家庄扛屋搬家等。

盼團結民間及政府力量 籌畫拍攝紀錄片

徐保雄說，近年雖陸續蒐集資料彙編成冊，出版客家文化研究叢書，但其中已有多名芳草人物離世，不禁感嘆隨著客家長者的日益凋零，族群珍貴的歷史文化也正在流失，未來盼能團結更多民間及政府力量，籌畫拍攝紀錄片，以影像記錄在地客家族群舉家遷移的艱辛開拓史，保留下台灣客家人百年來的世代生活足跡。