〈北部〉守護自閉症哥 兄弟要幫媽媽開店
2017-01-16
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「築夢踏實」的小憲與「堅毅守護」家庭的小孟兩兄弟，雙雙獲得宜蘭家扶中心授獎，小憲雖然患有重度自閉症，但是為了幫媽媽開一家鹹酥雞店，連續兩年考取兩張證照，小孟則從小陪伴在哥哥身邊、分擔家務，年紀輕輕就負起照顧家庭的責任。
宜蘭家扶中心昨天在羅東高中辦理寒冬送暖活動，活動中表揚「堅毅守護」和「築夢踏實」兩類家庭共十戶十二人，家扶中心表示，每個人都有值得被看見的亮點，許多孩子不斷進修，考取技能證照、提升自我能力，希望透過這次表揚，鼓勵長期含辛茹苦照顧家庭的家長們，及努力朝自己夢想邁進的子女。
「希望以後可以幫媽媽開一家鹹酥雞店。」高三的小憲罹患重度自閉症，領有重度身心障礙手冊，原本不懂如何與人溝通、缺乏社交能力、學習速度緩慢，可是他說，媽媽很辛苦，在雞排店工作養家，所以努力考到門市服務丙級證照，也拿到電腦軟體丙級證照，希望以後可以跟弟弟和媽媽一起開店，分擔媽媽的辛勞。
小憲的弟弟小孟，目前就讀高一，每天晚上都會幫哥哥準備好隔天要穿的衣服、準備學校要帶的物品，從國小到高中，兩個人都就讀同一所學校，小孟就這樣陪在哥哥身邊，也每天幫忙媽媽分擔家務，他說，今年要考到烘焙丙級證照，才能跟哥哥、媽媽一起圓夢。
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