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〈北部〉市民慨贈鋼琴 4歲弱勢女童圓夢

2017-01-16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府上月舉行感恩季系列活動，其中的「許心願．關懷圓夢」引發熱烈認領，二百一十六名弱勢兒童寫下等各式心願，全部實現。來自新住民家庭、四歲的「小英」想要一台鋼琴，在市民張小姐的愛心捐贈下美夢成真！

小英的爸爸是水電助理，媽媽一邊照顧兩個孩子、一邊兼職，家中經濟困窘，小英一直想要彈鋼琴給辛苦的媽媽聽，讓媽媽可露出笑容。

張小姐說，看到小英的心願卡時，想到家裡有一台數位鋼琴，可以一圓小英的願望，也可啟蒙小英對音樂興趣。

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  • 來自新住民家庭、4歲的「小英」想要一台鋼琴，在市民張小姐的愛心捐贈下美夢成真。（記者蔡彰盛翻攝）

    來自新住民家庭、4歲的「小英」想要一台鋼琴，在市民張小姐的愛心捐贈下美夢成真。（記者蔡彰盛翻攝）

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