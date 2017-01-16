〈北部〉竹市北區長照據點 樂活館開幕
2017-01-16
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕政府大力推動「長照十年計劃2.0」，預計四年內成立兩千多個長照據點，新竹市最具規模的「長照柑仔店」、由福祿壽長青協會承攬的「福祿壽喜樂活館」昨天在北區正式開幕，市議會議長謝文進期則家中長輩多多利用，永續學習成長，甚至成為快樂的志工。
福祿壽長青協會理事長江玉寶說，衛福部將長照分為三個等級，分別是Ａ級整合型服務中心、Ｂ級複合型日間服務中心及Ｃ級巷弄長照站，其中，Ｃ級巷弄長照又稱為「Ｃ型柑仔店」，意思就是最深入、普及於社區的長照點。
福祿壽喜樂活館不但有長照柑仔店的概念，同時還肩負關懷據點（日托中心）、樂齡學習等服務內容，是全新竹市第一個最具規模、功能「三合一」的樂活館。服務範圍從食、醫、住、行、育、樂、顧、終，希望讓長者能在地安養、活躍老化以及社區托顧。
謝文進與立委柯建銘都出席揭幕典禮。謝文進說，在高齡化社會，年輕人打拚事業，家中長輩一定要能自己照顧自己，甚至要有自己的生活圈跟交友圈，福祿壽喜樂活館就是最好的典範。來到這裡，日托之餘，學習一些成長課程，心有餘力甚至還可擔任起志，從被服務者轉而成為服務別人。樂齡樂活。
年滿五十五歲以上民眾就可成為樂活館服務對象，基於使用者付費原則，服務費用由政府部分負擔、部分自行負擔。
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