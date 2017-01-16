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〈北部〉後龍「秘境」童趣公園 髒亂長雜草

2017-01-16

縣府：外包廠商每週清潔

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮高鐵站附近有一處很隱密童趣公園，被遊客視為親子同樂私房景點。卻有民眾投訴，近來公園時常雜草叢生，草皮上隨時可見堆滿垃圾，質疑縣府未善盡管理責任。縣府水利處處長楊明鐃則說，每週都會有外包廠商進場清潔。

童趣公園位於高鐵特定區內新東路、高鐵橋下，鄰近客家圓樓，中間是滯洪池，縣府在此興建兩座雙層瀑布式石造溜滑梯，共六個滑道，一旁還有整面攀岩牆及大圓盤、轉轉圈等休閒娛樂施設，是許多家長的私房遊玩景點。

但有民眾批評，童趣公園相當「隱密」，沒有任何指示牌，雖有小招牌，但一不注意就會錯過，真的不好找，也相此環境清幽、寬敞，是踏青好地方，前方還有景觀橋，景色很美也舒適，只是管理單位似乎未定期清潔，導致好好的遊憩場域髒亂不堪！

縣府水利處城鄉發展科科長吳志鵬說，沒有民眾所指狀況，縣府都會定期派員維護。

楊明鐃則說，接獲消息趕往現場查看，可能是有時假日有較多人前來遊玩，不愛護環境亂丟垃圾，加上清潔人員都是週一才收垃圾，因此顯得髒亂。

楊明鐃說，維護是交給外包廠商，一年一聘，每週都有人員進場清潔，每個月也派員勘查設施是否有損壞。

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  • 苗栗縣後龍鎮高鐵站附近的童趣公園，有民眾投訴，近來常雜草叢生，草皮上隨時可見堆滿垃圾。（記者許展溢攝）

    苗栗縣後龍鎮高鐵站附近的童趣公園，有民眾投訴，近來常雜草叢生，草皮上隨時可見堆滿垃圾。（記者許展溢攝）

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