〈北部〉竹北市沿河街 改西向單行

2017-01-16

〔記者黃美珠／竹北報導〕因應新竹縣竹北市環北路二段與沿河街、台鐵鐵道橋下危險路口行車問題，縣府決定今天中午十二點起，沿河街改為西向單行道，只能從由環北路二段往省道台一線方向行駛，禁止從省道台一線轉入前往環北路，試辦三個月，以評估整體還有無需要改進之處。

公告昨已立在省道台一線鳳山溪橋南北雙向車道轉往沿河街的路口，至於台一線和沿河街東側交叉口提醒「禁止左轉」、「禁止右轉」及「禁止進入」的標誌，縣府說，今天早上才會施工、就定位。

縣府說，內政部營建署施作的竹北市二十公尺寬外環道已通車，考慮很多駕駛人依然不熟悉路況，導致沿河街、環北路二段交叉口非常壅塞，設計不周全也讓許多用路人誤闖、逆向行駛，險象環生。

交旅處提醒，沿河街單行道實施路段是環北路到台一線段，台一線南下車輛不得左轉進入，北上車子也不能右轉走沿河街去環北路或新埔。