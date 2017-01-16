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〈北部〉竹市後站停車場 路重鋪大翻修

2017-01-16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市後站汽車停車場周遭路段，市府展開十四年來首次大翻修，破損路面、斑駁停車格線一併刨除加封，電桿也地下化，讓道路更平順，停車格線更清晰，行車視線也更佳。

竹市府交通處最近大翻修後站汽車停車場夜市周邊，重鋪路面，兩百三十四格汽車停車位及三百九十格機車停車位煥然一新。

新竹市長林智堅說，過去很多停車場經營思維是「停越多車越好」，沒有充分維管，給民眾設施老舊、燈光昏暗的印象。市府啟動「停車場再生計畫」，改善全市老舊公有停車場整體環境，並以使用者的角度出發，提供友善的停車空間。

後站停車場自九十二年開闢以來，提供近兩千格停車位，有效紓解火車站周邊停車需求。但歷經十多年的使用，道路鋪面多處破損、瀝青粒料脫落及標線模糊，又以「後站夜市」範圍破損較嚴重，長達十四年未整理翻修。

交通處爭取中央補助五百萬元，整建後站汽車停車場，移除夜市攤商使用的電桿，管線全面地下化，行人步行動線人車分道，保障行人安全。

民眾普遍認為，電桿地下化後變得更清爽，逛夜市的人也不再抱怨路不平和環境髒亂。

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  • 14年來首次大翻修，新竹市後站停車場路面重新鋪設，美觀與安全再升級。（記者蔡彰盛攝）

    14年來首次大翻修，新竹市後站停車場路面重新鋪設，美觀與安全再升級。（記者蔡彰盛攝）

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竹市後站停車場 路重鋪大翻修

新竹市後站汽車停車場周遭路段，市府展開十四年來首次大翻修，破損路面、斑駁停車格線一併刨除加封，電桿也地下化，讓道路更平順，停車格線更清晰，行…

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