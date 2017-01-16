〈北部〉百年福德祠被偷去賣 南庄人蓋回來
2017-01-16
連夜強拆 連廟帶神像盜走
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉獅山村田美聚落有座超過一百四十年、用石板打造的三公尺寬茄苳窩福德祠，三個月前遭四名竊賊連廟帶神像強拆盜走！當地居民隨即召集信徒，一起籌募約八十萬元經費重建，昨天舉行落成安座大典，南庄鄉長賴盛為與兩百多名鄉親一起熱鬧慶祝。
去年十月十五日，茄苳窩福德祠廟身、香爐遭四名竊賊連夜盜拆，還企圖載至園藝店販賣，但店家起疑，拒絕收購，警方循線破獲，廟身石板雖拾回，但整體已遭破壞，無法修繕。
石板損壞 募80萬建新廟
長期研究人文歷史的地方人士李明昭說，茄苳窩福德祠清代就已存在，如果因竊賊惡行而失去一段可貴的歷史，會很可惜。大家與地方人士游永海、游昇永、游凱權三兄弟共同討論後決定重建，向各界募足約八十萬元經費，打造嶄新的福德祠。
新福德祠昨天上午熱鬧安座，賴盛為與約兩百名鄉親到場上香慶祝。李明昭說，重建過程全部遵循客家庄傳統習俗，祠外牆壁也只有在客家庄廟宇才會寫上、代表平安的「門外衛兵」圖騰。
李明昭說，希望重建後能更凝聚地方鄉親的向心力，同時提供大家休憩空間，他也特地寫了一篇《茄苳窩福德祠改建記》，刻在祠內牆壁紀念。原有祠體石板則會妥善永久保存，保留、見證茄苳窩福德祠歷史。
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