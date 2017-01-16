〈北部〉桃園各界送暖 弱勢族群天冷心熱
2017-01-16
〔記者李容萍、邱奕統／綜合報導〕農曆春節將屆，各界不約而同安排寒冬送暖活動，讓弱勢族群可以暖呼呼過年！
平鎮區公所昨在鎮安宮辦理年節關懷幸福圍爐暨社會福利宣導活動，以辦桌方式席開六十三桌，邀請區內低收和弱勢家庭一同圍爐，並由中壢仁海宮贊助發放每戶二千元新年禮金及白米一包，會場也安排鎮安宮梅花鼓、平鎮社區客家獅等表演，炒熱氣氛。
弘道老人福利基金會服務獨居弱勢長輩，長輩多因伴侶離世、子女身亡、離家、疏離、未婚或無子女等，退縮在社會角落，趁著年前，志工以一對一方式，帶著龍潭區廿六位長輩前往大潤發平鎮店採買過年必需品，包括高齡九十四歲張爺爺一起開心逛賣場買年貨。
主祀感天大帝（許真人）的大園區仁壽宮，昨也舉辦送暖活動，提供白米、沙拉油等物資給中低收入戶，市長鄭文燦與會表示，仁壽宮舉辦寒冬送暖已持續十多年，感謝廟方持續關懷弱勢，讓今年冬天很有溫度。
市議員林俐玲服務處昨也在龜山區舉辦寒冬送暖，她說，社會上有許多弱勢需要被關懷，希望透過送暖拋磚引玉，讓更多人投入公益。
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