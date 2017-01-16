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〈北部〉楊梅體育園區 4月申請核准徵地

2017-01-16

〔記者陳昀／桃園報導〕市府編列十二億元經費，進行楊梅體育園區第一期土地徵收，去年底雖完成三場協議價購公聽會，地主同意協議價購取得的私有地面積只有六七一六平方公尺，徵收比率僅十五．二五％，體育局預計四月送內政部審議，將直接徵收其餘私有地，園區最快一○七年三月動工。

楊梅體育園區預定地位於楊梅區台一線裕成路、瑞濱路、產業道路及三民路範圍內，地方爭取興建多年，市府一○三、一○四年共編列十二億元土地徵收費用，並於去年編列五千萬元規劃設計費，同步進行楊梅體育園區第一期土地徵收與整體規劃。

市府體育局副局長房瑞文表示，直到去年底，廿九名私有地地主，只有六人同意協議價購，取得私有地面積為六七一六平方公尺，預計一月底完成簽約，續辦土地過戶及付款。

預計明年1月通過

房瑞文說，由於多數地主不同意協議價購，協議價購徵地比率只達十五．二五％，體育局將擬定徵收計畫書說明必要性、公益性，四月向內政部申請核准徵收，預計明年一月內政部通過後即可公告徵收，將以市價直接收購其他土地，最快可於明年三月動工。

他說，楊梅體育園區第一期土地開發範圍約四．五七公頃，體育局編列約十五億元預算，將興建多功能運動暨體育展演中心、跆拳道訓練中心、宿舍與戶外球場；多功能運動暨體育展演中心包含展演設施、桌球、撞球、舞蹈教室、體適能中心、游泳池及停車場等。

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  • 楊梅體育園區徵收土地的情況不理想，市府體育局預計4月將徵收計畫書送內政部審議，圖為預定地。（記者陳昀攝）

    楊梅體育園區徵收土地的情況不理想，市府體育局預計4月將徵收計畫書送內政部審議，圖為預定地。（記者陳昀攝）

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