〈北部〉新明市場前 分隔島變「垃圾島」
2017-01-16
〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區明德路新明市場前堪稱全區垃圾量最多的路段，中壢區清潔中隊表示，許多攤商不僅沒有進行垃圾分類，市場前明德路中央分隔島也常是垃圾成堆，成為「垃圾島」，為了解決亂象，已在明德路架設監視器，並由隊員駐點勸導攤商垃圾不落地，若再濫倒垃圾將根據影像逕行開罰。
明德路不僅有新明市場，還有萬利市場，傍晚時還有黃昏市場，總計攤商超過三百家，範圍橫跨新明、明德、民權路之間，清潔中隊每天上午八點卅分至九點卅分、上午十一點卅分至下午一點兩個時段調派車輛到明德路口收運，但許多從外地到市場批貨的攤商，在垃圾車固定收垃圾時間外，習慣性的將垃圾丟置分隔島，造成分隔島經常垃圾成堆。
令清潔人員苦惱的還有，攤商倒出來的垃圾種類繁雜，有保麗龍等包裝廢材，也夾雜著賣相不佳、壞掉的食材，還有鳳梨皮、椰子殼等堆肥類廚餘，不管可不可以回收，很多攤商都用紙箱、大塑膠袋包起來後就丟棄，根本未分類。
明德路已設監視器 攤商等濫倒將開罰
中壢區清潔中隊長張秉龍表示，亂倒垃圾、垃圾不分類，依廢棄物清理法可開罰一千二百元至六千元，該路段已設監視器，如果是駕車經過濫倒垃圾將根據影像以車追人逕行開罰，但很多攤商走路前往丟了就跑，因此也將派員加強稽查取締，呼籲攤商們配合將垃圾分類，並等垃圾車到達定點收運。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
竹市後站停車場 路重鋪大翻修
新竹市後站汽車停車場周遭路段，市府展開十四年來首次大翻修，破損路面、斑駁停車格線一併刨除加封，電桿也地下化，讓道路更平順，停車格線更清晰，行…
網友回應
熱門新聞
- 北美鮭魚也染條蟲 生食魚肉風險恐增加
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- 地中海又船難 106難民恐全喪命
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cold air mass to send temperatures plunging this week
- 〈徵文啟事〉週休二日之家庭生活
- 國民黨募款責任額 32中常委僅3人配合
- 等了3年再開唱 費玉清金雞年攻蛋
- 連拚2場快抽筋 東泰首度晉8強
- 金門馬拉松》5000人「破風」而出 肯亞選手稱王封后
- 自己人打自己人！空軍小兵槓上士官長
- 冷氣團水氣足 合歡山入冬初雪終於報到
- 〈幸福上班族〉提高你的玩樂指數
- 血液基金會爭議 醫界建議納健保
- 蔡談年改 暗批馬不敢做
- 灌倒璞園 金酒擺脫爐主
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 President tips textiles in San Francisco
- 146年歷史 玲玲馬戲團5月收攤
- 高盛多位成員入閣 華爾街又成大贏家
- 信520重返小巨蛋 發夢順便辦婚宴
- 〈台股青紅燈〉蘋果的情婦
- 「跨年本人出租」傳播妹 毒色都撈
- 王天寬／旅行或其他
- 蜜拉喬娃維琪挾惡靈撲台
- 5高職生當車手 退休師遭詐1600萬
- 遭「假老公」騷擾多年 資深女主播憂人身安全
- 〈愛瘋迷〉頂客人生 幸福我說了算
- 〈熱門族群〉電業法緩不濟急 太陽能下半年烏雲罩頂
- 東亞及東南亞電子垃圾 中國5年內翻倍總量第一
- 削火山孝子 本票簽花名無罪
- 焦恩俊個資被拍照PO網 中國飯店怒鍘員工
- 〈國際現場〉次級房貸案 穆迪8.64億美元和解
- 〈熱門族群〉LED淡季到 今年拚利基市場
- 中越古城尋幽─峴港、會安、順化
- 充氣娃娃代打開場 玖壹壹攻蛋自評XX分
- 書劍集》美、中經濟戰的籌碼
- 《東京觀察》政府按兵不動 「台灣正名」隔空抓藥
- 上班一族1月徵文─百工心願
- 史上最貴！香蕉批發價飆破百元 5根就要108元
- 假仁假義 稱向佛卻伸狼爪
- 中國恐怖整形「速成班」 號稱3天學會割雙眼皮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉新明市場前 分隔島變「垃圾島」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分