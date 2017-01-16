〈北部〉新明市場前 分隔島變「垃圾島」

2017-01-16

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區明德路新明市場前堪稱全區垃圾量最多的路段，中壢區清潔中隊表示，許多攤商不僅沒有進行垃圾分類，市場前明德路中央分隔島也常是垃圾成堆，成為「垃圾島」，為了解決亂象，已在明德路架設監視器，並由隊員駐點勸導攤商垃圾不落地，若再濫倒垃圾將根據影像逕行開罰。

明德路不僅有新明市場，還有萬利市場，傍晚時還有黃昏市場，總計攤商超過三百家，範圍橫跨新明、明德、民權路之間，清潔中隊每天上午八點卅分至九點卅分、上午十一點卅分至下午一點兩個時段調派車輛到明德路口收運，但許多從外地到市場批貨的攤商，在垃圾車固定收垃圾時間外，習慣性的將垃圾丟置分隔島，造成分隔島經常垃圾成堆。

令清潔人員苦惱的還有，攤商倒出來的垃圾種類繁雜，有保麗龍等包裝廢材，也夾雜著賣相不佳、壞掉的食材，還有鳳梨皮、椰子殼等堆肥類廚餘，不管可不可以回收，很多攤商都用紙箱、大塑膠袋包起來後就丟棄，根本未分類。

明德路已設監視器 攤商等濫倒將開罰

中壢區清潔中隊長張秉龍表示，亂倒垃圾、垃圾不分類，依廢棄物清理法可開罰一千二百元至六千元，該路段已設監視器，如果是駕車經過濫倒垃圾將根據影像以車追人逕行開罰，但很多攤商走路前往丟了就跑，因此也將派員加強稽查取締，呼籲攤商們配合將垃圾分類，並等垃圾車到達定點收運。