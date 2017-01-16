〈北部〉桃園燈會主燈「幸福起家」 12米公雞高鳴
〔記者李容萍／龍潭報導〕雞年桃園燈會將於二月十至十九日在龍潭區龍潭大池登場，今年桃園燈會結合龍潭元宵迎財神活動，將延續去年台灣燈會的精彩，市府昨公開主燈造型，以「幸福起家（雞）」為設計主軸，高十二公尺的雄偉公雞站在房屋上向天高鳴，燈座上還有雞蛋與小雞，象徵迎來新春喜氣，公雞有藍、紅、綠、橘等繽紛多彩的羽翼，也象徵新年度的璀璨。
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市府觀光旅遊局長楊勝評表示，今年是金雞年，雞在台語音同「家」，象徵起家、全家團圓，傳統婚禮也有「帶路雞」習俗，希望新人跟隨帶路雞的腳步，共創子孫綿延的幸福家庭；桃園市是許多年輕人移居的首選，今年燈會以「幸福起家」為主題，並與迎財神活動互相呼應，小公雞與小母雞則代表年輕人共同建立家庭，展現市府為青年成家圓夢的決心。
另有水上「祥獅獻瑞」等燈組
除了主燈，燈會另打造一組水上創意燈組、六十九組主題特色燈組及二組光環境。水上創意燈組的主題為「祥獅獻瑞」，因為龍潭大池長久以來以舞獅跳樁聞名，因此特別在樁上設置兩尊造型可愛的舞獅，一金一紅靈動閃耀，彷彿正在水上進行跳樁表演，周邊並加上大龍炮、焰火造型燈飾，增添喜氣與福氣。
楊勝評說，桃園燈會自九十二年舉辦以來，曾在中壢、桃園、蘆竹等區登場，展現土地公文化、草花水岸等多元的地方特色；近三年來龍潭舉辦兩次桃園燈會，龍潭客家踩街迎財神已有上百年歷史，燈會結合在地傳承百年的客家「元宵迎財神」踩街習俗，成功打響「北天燈，南蜂炮，龍潭迎財神」的桃園元宵節慶品牌形象。
開燈日、元宵節皆有活動高潮
市長鄭文燦也表示，今年桃園燈會將善用龍潭大池陂塘地景的水面，打造觀賞花燈的距離美感與燈光倒影，營造聲色繽紛的年節氣氛，開燈日並提前為元宵節前一天，元宵節當日以龍潭迎財神活動為主秀，連續兩天都有活動高潮，精彩可期。
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標題：〈北部〉桃園燈會主燈「幸福起家」 12米公雞高鳴
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