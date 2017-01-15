〈南部〉藏金閣新年開拍》4台鋼琴5000元 新北兄弟標走
2017-01-15
〔記者洪瑞琴／台南報導〕藏金閣新年第一次開賣，寒冬天氣仍抵擋不住民眾熾熱的心，新北市張家兄弟檔，前一天特地南下，只為競標鋼琴，結果，花五千元標得四台鋼琴，最低價格的一台才五百元。
張家兄弟檔一早就來排隊拿到第一張競標單，趁人潮未完全聚集，且在沒有競爭者情況下，一口氣標到四台鋼琴，其中最低價的一台五百元，讓圍觀民眾很好奇。
原來他們來自新北市，家中經營布莊共有十個小孩，均是幼稚園及國小年紀，正在學電子琴，前幾天在藏金閣網站看到這幾組鋼琴，立馬決定連袂南下，在前一天就訂了藏金閣周邊民宿，以便探路看鋼琴，昨日更是早上七點就到藏金閣等著開門，試音、看外觀做足了準備，成功標下四台鋼琴載回北部，他們開心打趣說，完成兩天一夜的「台南藏金閣競標之旅」。
環保局表示，昨日新年第一砲拍賣所得也是創新高，共拍賣出近百件二手家具，所得卅三萬餘元，本月份推出的創意作品鑲花相框及九十個聞香鎮寶檜木香塊也是全數銷售一空，檜木五斗櫃及菜櫥仍獲檜木收藏家青睞，一上架即被愛好者踴躍競標，歡喜帶回家。
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