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〈南部〉第二批空品列管場所 共74家

2017-01-15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應室內空氣品質管理法推動，南市符合環保署第二批公告場所，共列管七十四家，連同第一批公告場所卅三家，全市共有一○七家列管，環保局籲請列管場所依規定維護室內空氣品質。

環保局表示，南市第二批室內空氣品質列管場所包含大專院校十一所、圖書館廿家、博物館美術館九家、醫療機構八家、金融機構一家、電影院五家、視聽歌唱業六家、商場百貨六家、零售式量販店一家、運動健身場所七家，需由專責人員訂定維護管理計畫書並完成空品檢測及公佈檢測結果。

環保局表示，因應環保署逐批公告管制場所，自一○四年起執行室內空氣品質巡查檢測，針對瞬間高值的場所，邀請室內空氣品質專家學者前往協助找出問題並輔導。

環保局指出，最常見問題是部分圖書館、健身房使用內循環空調系統，因無引入外氣或場所出入民眾較多，造成二氧化碳容易超標，建議加強室內外換氣量，已有明顯改善。此外商場因裝修，造成甲醛濃度偏高，經建議選用綠建材裝修，從源頭管制甲醛、揮發性有機化合物等污染物，也達到改善室內空氣效果。

環保局呼籲，除已公告場所應管控室內空氣品質，其餘未列管公共場所也應趁早做好室內空氣品質自主管理，以因應室內空品管理的潮流。

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