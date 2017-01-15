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〈南部〉《1顆10元》高麗菜自採 6分地2.5小時搶光

2017-01-15

〔記者林孟婷／台南報導〕去年因為颱風雨災導致高麗菜價高漲，農民進行高麗菜栽種，近日進入高麗菜採收期，但因為產量過多導致市場價格低落、盤商收購意願低，新市區、安定區有農民不想再花過多成本採收，遂採取開放農田讓民眾採收並以低價出售，「雖然無法賺錢但至少可以降低損失，也可省下人力支出，大家開心就好」。

新市農民陳朝坤栽種六分多田地的高麗菜，因為高麗菜產量多導致市場價格低落，陳朝坤栽種高麗菜三年多來第一次開放菜園讓民眾自行採收，以一顆十元的低價售出。

昨日早上八點不到，菜園已經出現人潮，陳朝坤說，不到兩個半小時高麗菜已經被採收一空，為了維持現場秩序陳朝坤喉嚨都喊啞了。

陳朝坤表示，一分田地的高麗菜栽種成本約一萬八千多元，但因為市場價格低落連盤商都不願意來採收，如果僱用人力採收又要多一筆支出，於是才想出開放讓民眾採收的想法，雖然昨日陰雨綿綿，但民眾卻相當熱情，還有自雲林、高雄的民眾特地前來，「沒想到民眾反應這麼熱烈，大家開心就好！」

廿七歲新農人趙彥智昨日也特地前往參觀，他說栽種高麗菜遇到市場價格不好，所以特地前來觀摩開放農田採收的狀況，「如果效果不錯，也不排除會採取這樣的模式以降低成本」。

安定區趙姓農民也在今日開放讓民眾採收，一顆高麗菜約四至五斤重、全場約有四千顆左右的高麗菜。

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  • 農民低價銷售高麗菜，並開放菜園讓民眾自行採收。（記者林孟婷攝）

    農民低價銷售高麗菜，並開放菜園讓民眾自行採收。（記者林孟婷攝）

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