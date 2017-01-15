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〈南部〉快來嘗鮮 鹽花甘藷霜淇淋

2017-01-15

全台唯一 口味獨特

〔記者楊金城／北門報導〕鹽和地瓜撞出火花，經營北門井仔腳鹽田、七股台灣鹽博物館的皇尚文創公司，用近一年的時間研發出全台唯一的鹽花甘藷霜淇淋，霜淇淋再灑上井仔腳鹽田生產的頂級天日鹽花，口味獨特。

雲嘉南濱海國家風景區管理處將井仔腳鹽田和台灣鹽博館委外經營後，產官合作復興台灣鹽業文化，台灣鹽博館副理黃盈綺說，鹽業沒落，昔日平民吃的地瓜因養生觀念才又受到重視，皇尚文創因此與「甘藷百笑」 公司合作，用近一年的時間，經歷多次失敗後，才成功研發出鹽花甘藷霜淇淋新上市。

鹽花甘藷霜淇淋使用台灣本地生產的「德島鳴門金時地瓜」及牛奶為基底，開發出全台獨一無二的甘藷霜淇淋，再灑上井仔腳鹽田生產的鹽花，奶香濃郁，加上鹽花可提味，吃到地瓜的甜味，遊客嘗試後覺得新奇，口味不錯。

雲管處處長徐振能說，北門水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田、七股台灣鹽博館串連成台南濱海觀光景點，加上豐富的自然生態，非常適合全家來「走春」。

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  • 鹽花甘藷霜淇淋，霜淇淋再灑上井仔腳鹽田生產的頂級天日鹽花，口味獨特。（記者楊金城攝）

    鹽花甘藷霜淇淋，霜淇淋再灑上井仔腳鹽田生產的頂級天日鹽花，口味獨特。（記者楊金城攝）

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