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〈南部〉農場有如美術館 土溝農遊新體驗

2017-01-15

農夫藝文農場開園

〔記者楊金城／後壁報導〕後壁土溝「優雅農夫藝文農場」昨天開園，延續土溝農村美術館的概念，布置藝術裝置創設新的藝文園區，用藝術結合農村的新農遊，為活化農村、發展農村帶來改變的可能性。

優雅農夫藝文農場在農曆春節前開張，並推出土溝農遊新體驗，遊客可一面欣賞藝術，並可品嘗現採蔬果烹飪的田園野宴套餐。

村即是美術館、美術館即村的概念，在四年前創辦後為土溝農業旅遊帶來新視野，優雅農夫藝文農場原就是土溝農村美術館的展場之一，創辦土溝農村美術館的陳昱良、黃鼎堯租下廢棄工廠，重新打造為優雅農夫藝文農場。

一面欣賞裝置藝術

藝文農場充滿藝術氛圍，除了巨大的裝置藝術「進擊的巨人」，女插畫家程慧穎以土溝阿公阿嬤為主角，繪製在戶外農舍牆上，彩繪家王國仁用豐富的色彩把辦公室變成餐廳，青年藝術家們也進駐創作手作小屋和桌椅，五顏六色，為農場披上繽紛色彩，創造出另一視覺感受。

一面品嘗現採野宴

農場內也種植玉米、稻米、番薯、茄子、高麗菜、小番茄等蔬果，由土溝里民認養照顧，可現採烹調，提供田園野宴食材，讓遊客品嘗飄散土地芬芳的健康佳餚。

優雅農夫藝文農場執行長魏婉如說，農場採預約入場收費制，一天只收四十位遊客，希望遊客來到農場享受慢活，細細品味藝術農場和悠閒農村的氛圍。

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  • 藝文農場內巨大的裝置藝術「進擊的巨人」。（記者楊金城攝）

    藝文農場內巨大的裝置藝術「進擊的巨人」。（記者楊金城攝）

  • 藝文農場手作小屋和桌椅，五顏六色，為農場披上繽紛色彩。（記者楊金城攝）

    藝文農場手作小屋和桌椅，五顏六色，為農場披上繽紛色彩。（記者楊金城攝）

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