〈南部〉春節禁挖令 比往年少7天

2017-01-15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市今年農曆春節禁挖令執行期間為一月廿五日到二月十一日，比往年少七天，工務局官員解釋，是考量勞工生計與整體路況後，決定縮短春節前的禁挖天數，讓勞工朋友多賺幾天好過年。

每年農曆春節前後，因為市區車流量增多（採買或返鄉），工務局均會規劃禁挖道路期限（各地多有、期限不一），高雄市歷年來大多是以春節及春節前後各十天為禁挖期。

工務局說明，禁挖令執行前，會要求各工區務必提前完成或順延施工，無法完工區域，則須做好路面修復工作。

禁止施工期間，工務局則會依公共設施維護管理計劃，成立緊急應變通報處理小組，立即處理突發事件，並提供廿四小時服務，使道路保持安全順暢。

今年禁挖令為一月廿五日到二月十一日（一月廿七日為除夕），比往年少七天，縮減的天數都在春節前；工務局說明，主要是考量勞工生計與整體路況後，決定縮短春節前的禁挖期，讓勞工朋友多賺一點、開心過年。

工務局補充，路平是高市府施政目標，每日均有專責道路巡查人員執行查察，去年更成立施工中巡查專案小組，針對每日申請道路挖掘埋設管線的施工中案件，派員加強現場抽查督導、落實施工管理。

工務局統計，去年三月至十二月間，施工中巡查專案小組共巡查八百餘件，其中四十五件違反相關規定，已依規定裁罰，罰款總額達一百一十七萬元。