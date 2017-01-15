〈南部〉5綠委想選市長 陳菊︰競爭別鬥爭

2017-01-15

〔記者王榮祥／高雄報導〕綠營五立委有意競逐下屆高雄市長，高雄市長陳菊昨形容這是好事，代表黨內人才濟濟，但她同時呼籲只要競爭、不要鬥爭，競爭之餘別忘和諧，如果刀刀見骨，往後將難以整合。

陳菊昨受邀出席８咘搞怪樂園開幕式，樂園策展單位必應創造曾參與五月天、林俊傑、丁噹、李宗盛等人的大型演唱會幕後製作，舞台、行銷等經驗均相當豐富，今年首度斥資兩億元，在高雄規劃全新親子樂園，因為五月天與高雄的深厚情誼，陳菊全力相挺。

雖然身處與政治沒關聯的親子樂園裡，陳菊還是被追問對於黨內立委競逐下屆市長的看法，她也首次正面回應，那麼多人有心為高雄服務是好事，也代表黨內人才濟濟。

但陳菊進一步提醒，希望同志競爭就好，不要鬥爭，競爭之餘別忘了和諧，如果黨內競爭時就刀刀見骨，往後恐怕很難整合。

五位有志更上一層樓的民進黨立委，包括陳其邁、林岱樺、管碧玲、趙天麟、劉世芳，近期因陸續幾份民調出爐，五人競爭態勢也逐漸明朗，起碼大家都不再低調迴避，而是坦然應對，就差沒說出「參選」兩字。

昨天樂園開幕式也有立委競逐的影子，五人當中的林岱樺、劉世芳到場致意，陳其邁、管碧玲、趙天麟派出穿著背心的助理現身，跟五月天交情好的立委賴瑞隆，當然親自助陣，鳳山區立委許智傑也派助理出席。

能夠獲得花媽跟高雄大多數立委加持，８咘搞怪樂園跟五月天應該都很開心。