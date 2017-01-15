| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉5綠委想選市長 陳菊︰競爭別鬥爭

2017-01-15

〔記者王榮祥／高雄報導〕綠營五立委有意競逐下屆高雄市長，高雄市長陳菊昨形容這是好事，代表黨內人才濟濟，但她同時呼籲只要競爭、不要鬥爭，競爭之餘別忘和諧，如果刀刀見骨，往後將難以整合。

陳菊昨受邀出席８咘搞怪樂園開幕式，樂園策展單位必應創造曾參與五月天、林俊傑、丁噹、李宗盛等人的大型演唱會幕後製作，舞台、行銷等經驗均相當豐富，今年首度斥資兩億元，在高雄規劃全新親子樂園，因為五月天與高雄的深厚情誼，陳菊全力相挺。

雖然身處與政治沒關聯的親子樂園裡，陳菊還是被追問對於黨內立委競逐下屆市長的看法，她也首次正面回應，那麼多人有心為高雄服務是好事，也代表黨內人才濟濟。

但陳菊進一步提醒，希望同志競爭就好，不要鬥爭，競爭之餘別忘了和諧，如果黨內競爭時就刀刀見骨，往後恐怕很難整合。

五位有志更上一層樓的民進黨立委，包括陳其邁、林岱樺、管碧玲、趙天麟、劉世芳，近期因陸續幾份民調出爐，五人競爭態勢也逐漸明朗，起碼大家都不再低調迴避，而是坦然應對，就差沒說出「參選」兩字。

昨天樂園開幕式也有立委競逐的影子，五人當中的林岱樺、劉世芳到場致意，陳其邁、管碧玲、趙天麟派出穿著背心的助理現身，跟五月天交情好的立委賴瑞隆，當然親自助陣，鳳山區立委許智傑也派助理出席。

能夠獲得花媽跟高雄大多數立委加持，８咘搞怪樂園跟五月天應該都很開心。

廣告
  • 花媽跟立委劉世芳、林岱樺昨天參與８咘樂園開幕。（記者張忠義攝）

    花媽跟立委劉世芳、林岱樺昨天參與８咘樂園開幕。（記者張忠義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
「春風滿麵」待用麵 快速發完千碗

屏東市「春風滿麵」待用麵昨天在中山公園發放，一千碗麵和肉羹不到一小時就發光光，執行長、楠樹里長林群雄說，待用麵不一定在店內使用，年終提供需要…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：〈南部〉5綠委想選市長 陳菊︰競爭別鬥爭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.