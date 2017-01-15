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〈南部〉美濃花海縮水 杉林5花區迎賓

2017-01-15

美濃 農民紛紛改種番茄、蘿蔔

〔記者黃佳琳／高雄報導〕每逢農曆春節，數以萬計的遊客前往美濃欣賞波斯菊，但近年農民轉作高經濟價值的番茄與蘿蔔，讓今年景觀花田減至十五公頃；而隔壁的杉林區，則規劃出卅多公頃的五大花區，以及七公頃的向日葵迷宮，遊客還有市集可逛，遊程豐富多元。

美濃花海是每年春節的重頭戲，花海面積最高曾達百公頃，但近年來，白玉蘿蔔和橙蜜小番茄在市場打開知名度，農民紛紛改種番茄和蘿蔔，地方憂心，花海面積可能一年不如一年。

農民私下分析，配合花海每公頃只能領一萬五千元補助金，但同樣面積的田地若種白玉蘿蔔，至少能收成四、五萬元，種橙蜜小番茄的話，市場價格更高，農民撥一撥算盤，當然配合種植花海的意願低。

美濃區公所表示，美濃花海預定春節前後盛開，今年種植約十五公頃的花田，主要分布於福安、美濃湖畔等區域，面積較去年減半，受暖冬影響，部分花朵已盛開；雖然花田面積減少，但農民紛紛轉種高經濟價值作物，並發展出貼近農家生活的體驗活動，創造更高農業產值，也帶動觀光效益，形成冬季欣欣向榮的「可食性田園地景」，也漸漸替代春節花海的景象。

杉林 推向日葵迷宮、文創市集

杉林區公所則趁勢推出卅多公頃的五大花區，並與永齡農場合作，規劃出七公頃大的向日葵迷宮，區公所指出，去年已吸引十萬人潮賞花，今年杉林主打花海及文創市集，相信能替當地創造另波觀光熱潮。

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  • 美濃花海面積逐年減少，區公所改推「可食性田園地景」搶客。（記者黃佳琳攝）

    美濃花海面積逐年減少，區公所改推「可食性田園地景」搶客。（記者黃佳琳攝）

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