〈南部〉美濃花海縮水 杉林5花區迎賓
2017-01-15
美濃 農民紛紛改種番茄、蘿蔔
〔記者黃佳琳／高雄報導〕每逢農曆春節，數以萬計的遊客前往美濃欣賞波斯菊，但近年農民轉作高經濟價值的番茄與蘿蔔，讓今年景觀花田減至十五公頃；而隔壁的杉林區，則規劃出卅多公頃的五大花區，以及七公頃的向日葵迷宮，遊客還有市集可逛，遊程豐富多元。
美濃花海是每年春節的重頭戲，花海面積最高曾達百公頃，但近年來，白玉蘿蔔和橙蜜小番茄在市場打開知名度，農民紛紛改種番茄和蘿蔔，地方憂心，花海面積可能一年不如一年。
農民私下分析，配合花海每公頃只能領一萬五千元補助金，但同樣面積的田地若種白玉蘿蔔，至少能收成四、五萬元，種橙蜜小番茄的話，市場價格更高，農民撥一撥算盤，當然配合種植花海的意願低。
美濃區公所表示，美濃花海預定春節前後盛開，今年種植約十五公頃的花田，主要分布於福安、美濃湖畔等區域，面積較去年減半，受暖冬影響，部分花朵已盛開；雖然花田面積減少，但農民紛紛轉種高經濟價值作物，並發展出貼近農家生活的體驗活動，創造更高農業產值，也帶動觀光效益，形成冬季欣欣向榮的「可食性田園地景」，也漸漸替代春節花海的景象。
杉林 推向日葵迷宮、文創市集
杉林區公所則趁勢推出卅多公頃的五大花區，並與永齡農場合作，規劃出七公頃大的向日葵迷宮，區公所指出，去年已吸引十萬人潮賞花，今年杉林主打花海及文創市集，相信能替當地創造另波觀光熱潮。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
「春風滿麵」待用麵 快速發完千碗
屏東市「春風滿麵」待用麵昨天在中山公園發放，一千碗麵和肉羹不到一小時就發光光，執行長、楠樹里長林群雄說，待用麵不一定在店內使用，年終提供需要…
網友回應
熱門新聞
- 韓女大生遭猥褻案 詹姓司機坦承涉案
- 中和環球商場停車場驚傳起火 雙B名車引擎燒毀
- 北捷取消輪椅推送服務？ 傳可能是這原因...
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Police identify ‘White Wolf’ son in attack on HK group
- 松山高中撈過界 買氣強壓地頭蛇
- 翁禎翊／國道之夜
- 川普：不會堅守一中// 除非北京改善貨幣、貿易操縱
- 冷眼集》公親與事主
- 《TAIPEI TIMES 焦點》US lawmakers propose Taiwan travel legislation
- 韓女大生雙雙昏迷 原來運將給她們喝這個…
- 蔡總統訪推特 合影史上最大咖自拍照
- 2OT揪心一年 泰山絕殺能仁復仇
- 抵舊金山與蔡拚場？ 洪秀柱：她是我們的總統
- 白狼之子今明中國返台 檢將傳訊
- 娜姊曬恥毛照 CNN主播︰早餐都吐出來了
- 7年都賣60元 「孝女麵」照顧艱苦人
- 喬紫喬年收入5K 吵架鬧翻險潑水
- SBL明星賽21日登場 三分、灌籃誰稱王？
- 自由廣場》回應一位陸軍上校的憂心
- 綾瀨遙慘變蚊子大餐 癢到睡不著
- 國內首本漂浮生物圖鑑 超新奇！海蛞蝓像空拍機
- 強哥安柏離婚爛戲落幕 烏瑪搶女被爆有精神疾病
- 時力2週年黨慶》黃國昌：2018送新世代進議會
- 讓科學數據說話 瘦肉精美豬農委會不能曖昧
- 10年不見因「猿」際會 杉山教練等英傑
- 蔡明亮、劉國松、鄭善禧 獲政院文化獎
- 〈婚姻幸福學〉繼母親職教養困難 後悔再婚決定太快
- 傷心咖啡館 妹妹
- 郭彥甫大街賣年貨 叫不出來
- 「打出50萬價值」大王超越大王？
- 魏德聖新片唱出好口碑 揪妻小浪漫吻雪
- 川普醜聞情報 英前情報員自費追查
- 《台粉怒了》潤娥爆代簽 主辦說法兜不攏
- 「印度姚明」守江山 達欣穩坐龍頭
- 5大銀行新房貸 恐創11年新低
- 首批週末戰士 彰化後備旅接訓
- 捐血人氣急凍 可用血剩5.4天
- 徐懷鈺直播和乾女兒玩遊戲 又被誤會親生的
- 《謠言終結站》打胰島素最後洗腎？ 醫︰「百分百」不會
- 苦水啤酒海 不過就是照個片子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉美濃花海縮水 杉林5花區迎賓
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分