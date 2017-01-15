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〈南部〉創意浴衣路跑 超級「卡哇伊」

2017-01-15

〔記者蔡宗憲／車城報導〕氣溫驟降，不少民眾選擇到溫泉區泡湯，屏縣府昨舉辦「四重溪創意浴衣路跑」，選手們穿著浴衣頂著落山風前進，形成有趣畫面。

路跑由四重溪在地吉祥物「蔥寶蔥娃」領隊出發，搞怪蔥寶故意跑到一半就跑不動，轉而停下來為選手們加油打氣，逗得選手哈哈大笑，完賽跑者透過遊戲關卡品嘗在地美食，還試手氣帶回洋蔥餅、洋蔥蛋捲、蓮霧、紅仁鴨蛋、綠豆蒜等美食，讓活動兼具名產推廣。

屏縣府觀傳副處長黃國維表示，創意浴衣路跑與競技型的路跑不同，參與民眾反應熱烈，參加者能夠細細品嘗四重溪的美，仔細品味當地美食，創造與其他縣市不同的溫泉旅遊。

今年的四重溪溫泉季主推的蔥寶、蔥娃受到許多大小朋友喜愛，縣府特別在溫泉季活動期間每週六、日，推出蔥寶、蔥娃在溫泉公園現身迎賓，同時推出限定紀念品，包括蔥寶愛旅行束口背包、蔥寶杯緣子、蔥寶記事本、蔥寶造型書籤、蔥寶紅包袋等。

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  • 「四重溪創意浴衣路跑」畫面超可愛。（記者蔡宗憲攝）

    「四重溪創意浴衣路跑」畫面超可愛。（記者蔡宗憲攝）

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標題：〈南部〉創意浴衣路跑 超級「卡哇伊」


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