〈南部〉「春風滿麵」待用麵 快速發完千碗
2017-01-15
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市「春風滿麵」待用麵昨天在中山公園發放，一千碗麵和肉羹不到一小時就發光光，執行長、楠樹里長林群雄說，待用麵不一定在店內使用，年終提供需要的人食用也是一種方式。
獲捐1.5萬碗 公園發千碗
由屏東市愛心人士開設的「春風滿麵」麵店去年才剛開幕，社會愛心滿滿，至今已捐助了一萬五千碗的待用麵來幫助需要的人，把愛心灑向周圍的人，為了讓更多人都能吃飽，昨天中午在屏東市中山公園發一千碗的愛心炒麵和肉羹，吸引了許多人大排長龍，短短不到一個小時就全部發送完畢。
林群雄表示，待用麵由來是從國外待用咖啡制度而來，國外常有買二杯咖啡，留下一杯給別人的方式，用愛心幫助需要的朋友，並不限定是貧窮的人，他和親朋好友募集了二百多萬元在屏東市廣東路開設了「春風滿麵」麵店，聘請退休名廚蔡玉芳負責，用眷村好味道吸引客人來吃，並且每天提供待用麵做愛心。
林群雄說，開這家店不是為了賺錢，而是要把愛心推廣出去，因此許多朋友得知後紛紛參與待用麵的活動，已累積到一萬五千碗的數量。
為了讓待用麵的理念發揚出去，今年決定在中山公園發放待用麵，讓待用麵不再只限於店內，昨天發出一千碗後，現在還剩餘一萬四千碗，待用麵的數量不斷增加，顯現社會的愛心滿滿，令人感動。
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「春風滿麵」待用麵 快速發完千碗
屏東市「春風滿麵」待用麵昨天在中山公園發放，一千碗麵和肉羹不到一小時就發光光，執行長、楠樹里長林群雄說，待用麵不一定在店內使用，年終提供需要…
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