〈台北都會〉迪化年貨街開鑼 好買也好看
2017-01-15
〔記者黃建豪／台北報導〕台北迪化街年貨大街正式開跑，昨迎接開張以來的首次週末，雖然碰上陰天，迪化街上仍然喧鬧且擠滿人潮，攤販、帳棚紛紛出籠，今年除了採買年貨，還安排十五間精選大稻埕南北貨商行、穿越大稻埕年藝表演和戶外大型拍照體驗區，讓民眾邊吃邊玩，感受復古卻充滿新意的台灣年味。
為了讓民眾更能感受台灣年味，精心打造的大稻埕南北貨商行，是由市府與在地店家合作，以前店後厝的格局，加上充滿時代更迭與族群交融的中西混搭氣息，營造懷舊氛圍；另於永樂市場前設置一九二○年代舞台，每天下午一時起，提供復古服飾變裝、體驗手寫春聯，還有神明遊街、歌仔戲唱跳和傳統技藝「唸歌」演出。年貨大街從一月十三日開始，將一連舉辦至二十六日。
此外，台北市長柯文哲則預定於十八日下午五時二十五分，現身永樂廣場發放一元金雞年發財金，截至二十二日前則陸續安排在寧夏商圈、普濟寺等處發放，共計一萬四千份。
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