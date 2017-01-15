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〈台北都會〉賴清德送議員春聯 柯：那又怎樣

2017-01-15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲表態尋求連任，昨出席在東湖國小舉辦的寒冬送暖園遊會後再談此事，柯文哲表示，他發現很多企業文化並不是一天、兩天就可以建立，所以他要連任，讓信念深耕，變成大家都能接受的原則。

柯文哲舉核實編列預算為例，他要求預算一次編列到位，不要一次又一次追加，但這種文化若沒有長期去做，「如果只做四年」，就會曇花一現沒有效果，他認為要養成習慣，要有堅定的信念跟態度。對於剩下兩年任期，柯文哲說，「認真把每一天的事情做好，就是連任最好的準備」，他強調自己雖然一路跌跌撞撞，一直都有在改進。

台南市長賴清德繼去年大手筆送椪餅給北市議員後，農曆年前再度送上春聯，被解讀為有意逐鹿台北市長寶座，被問到此事，柯文哲說「那又怎樣？」柯直言，每個人總是會盡他的力量去做事情，很多事情都滿正常的，他並不擔心，像他當醫生時，常告訴家屬，「如果煩惱有用，那大家就坐在一起煩惱就好，但沒有用那煩惱幹什麼？」既然如此，把每天要做的事情做好比較實在。

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  • 台北市長柯文哲表態尋求連任，昨出席在東湖國小舉辦的寒冬送暖園遊會後再談此事。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲表態尋求連任，昨出席在東湖國小舉辦的寒冬送暖園遊會後再談此事。（記者方賓照攝）

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