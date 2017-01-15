〈台北都會〉騎上癮 柯文哲擬再戰一日雙塔

2017-01-15

〔記者郭逸／台北報導〕台北市長柯文哲去年騎乘自行車，從新北市富貴角燈塔騎到屏東縣鵝鑾鼻燈塔，展現「挑戰自我」的決心。柯文哲如今有意再次挑戰，他昨下午參加假日畫市活動時向民眾透露，自己今年二月二十八日可能再騎一次一日雙塔；對此，北市府副發言人劉奕霆表示，柯確實提過此事，但細節及形式尚在研議中。

柯文哲去年騎乘自行車，凌晨五點半就從台灣最北端的新北市富貴角燈塔出發，歷經二十八．五小時，隔天早上約十點抵達台灣最南端的屏東縣鵝鑾鼻燈塔，總里程五百二十公里，沿途休息時，許多民眾爭相合影，超高人氣與現在的低迷民調相去甚遠。

柯文哲昨下午參加假日畫市開幕活動藝術感爆發，雖自嘲沒有天份，仍逐一欣賞藝術家的創作，還罕見拿起畫筆與市議員何志偉等人作畫，過程中許多藝術家和支持者要求合照，並和柯閒話家常。其中，一名中年男性與年邁老母親上前合照時說，很想跟柯一起騎單車，柯竟脫口而出：「我們二月底就要去啊！你可以一起來騎。」

「一日雙塔」挑戰成功後，柯文哲昨自爆再次一日雙塔，但柯近期行程滿檔，並未訓練騎自行車。劉奕霆表示，柯過去在幾個場合中，確實有提到挑戰一日雙塔的念頭，府內也有討論，但細節及形式仍在研議。

柯文哲昨致詞時也說，台北市要從「吃飽」變成「吃好」，要靠藝術提高品味，除支持藝文活動，也要「文化產業化」，北美二館、音樂廳等硬體都要持續加強。