| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
HBL》姜肇軒19分率隊退后綜 東山首度進軍8強
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉新莊彩繪創意燈籠 上百人開心玩

2017-01-15

〔記者葉冠妤／新北報導〕儘管天公不作美，新莊區公所昨舉辦的「百人彩繪‧創意燈籠」活動仍吸引上百民眾參與，氣氛熱鬧滾滾，現場還請來工藝師教學剪春、年畫拓印、自製紅包袋等活動，大小朋友都玩得不亦樂乎！

為了迎接雞年，新莊區公所舉辦「迎新年慶元宵」系列活動，首場彩繪燈籠昨登場，新北市長朱立倫到場參與，除與民眾致意，還親自在畫有新莊地景的燈籠上題名。

週五（廿日）在新莊區公所、週六（廿一日）上午福營行政大樓、下午黃愚活動中心也將舉辦「名家揮毫送春聯」活動，邀請多位書法家免費寫春聯，讓民眾為居家增添年節吉祥喜氣。

年後登場的重頭戲「佳節樂活遊廟街」，將於二月十一日晚間在新莊廟街的保元宮出發，將有八百人扮裝踩街；當晚還有文昌祠猜燈謎、慈祐宮鑽燈腳、武聖廟過平安橋、碧江公園轟炮台等流傳已久的民俗活動，要讓新莊從年前熱鬧到年後。

廣告
  • 新莊區公所昨舉辦「百人彩繪‧創意燈籠」活動，小朋友開心揮畫筆。（記者葉冠妤攝）

    新莊區公所昨舉辦「百人彩繪‧創意燈籠」活動，小朋友開心揮畫筆。（記者葉冠妤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 彩繪 燈籠
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
淡海輕軌捷運工地 鷹架倒塌無人傷

淡海輕軌捷運工地頻出意外，成淡水人隱憂！昨日下午一點多，淡金路往淡水方向的輕軌鷹架倒塌，現場無人受傷，但因占用內側車道，一度引起交通壅塞。新…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：〈台北都會〉新莊彩繪創意燈籠 上百人開心玩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.