〈台北都會〉新莊彩繪創意燈籠 上百人開心玩
2017-01-15
〔記者葉冠妤／新北報導〕儘管天公不作美，新莊區公所昨舉辦的「百人彩繪‧創意燈籠」活動仍吸引上百民眾參與，氣氛熱鬧滾滾，現場還請來工藝師教學剪春、年畫拓印、自製紅包袋等活動，大小朋友都玩得不亦樂乎！
為了迎接雞年，新莊區公所舉辦「迎新年慶元宵」系列活動，首場彩繪燈籠昨登場，新北市長朱立倫到場參與，除與民眾致意，還親自在畫有新莊地景的燈籠上題名。
週五（廿日）在新莊區公所、週六（廿一日）上午福營行政大樓、下午黃愚活動中心也將舉辦「名家揮毫送春聯」活動，邀請多位書法家免費寫春聯，讓民眾為居家增添年節吉祥喜氣。
年後登場的重頭戲「佳節樂活遊廟街」，將於二月十一日晚間在新莊廟街的保元宮出發，將有八百人扮裝踩街；當晚還有文昌祠猜燈謎、慈祐宮鑽燈腳、武聖廟過平安橋、碧江公園轟炮台等流傳已久的民俗活動，要讓新莊從年前熱鬧到年後。
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