〈台北都會〉淡海輕軌捷運工地 鷹架倒塌無人傷

2017-01-15

〔記者葉冠妤／新北報導〕淡海輕軌捷運工地頻出意外，成淡水人隱憂！昨日下午一點多，淡金路往淡水方向的輕軌鷹架倒塌，現場無人受傷，但因占用內側車道，一度引起交通壅塞。新北市捷運局表示，意外起因是怪手碰撞，導致鷹架螺絲鬆脫、遭強風吹倒，捷運局已全面檢視鷹架螺絲是否穩固。

淡水警分局指出，昨下午一點十分獲報，淡海輕軌工地的鷹架倒在淡金路上，無人員受傷，但影響內側車道通行；捷運局事後半小時左右排除障礙。

去年十月，淡海輕軌工地接連發生大樑掉落、吊車吊臂斷裂；去年十二月又有工地圍籬遭聯結車勾倒鷹架，狀況頻傳，引發民眾憂慮。捷運局副局長李政安表示，這次是因怪手經過時不慎碰撞，導致鷹架螺絲鬆脫，操作員也未加注意，風大才吹垮鷹架，捷運局已加強監督，要求包商做好安全檢查，並全面檢視鷹架狀況。

市議員鄭宇恩則怒批，輕軌工地意外層出不窮，淡金路那麼小、車流量又大，就算是零星小意外，都有可能危及用路人，「淡水人忍受夠了吧！」她也質疑捷運局沒有要求下游承包商確實做好安全教育訓練，否則怎可能一再出包？