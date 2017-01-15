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〈台北都會〉百里侯之爭 吳秉叡：賴若參選會支持

2017-01-15

〔記者葉冠妤／新北報導〕根據美麗島電子報民調，台南市長賴清德、新北市副市長侯友宜呼聲較高，讓新北市長百里侯之爭浮上檯面。盛傳有意參選的民進黨立委吳秉叡，昨早在三重力行市場發春聯、餅乾，他表示，若賴清德參選新北市長，將全力支持。

吳秉叡昨受訪表示，民調僅是參考，且賴清德是新北子弟，立委、市長任內深受民眾肯定，民調高也不奇怪，但還是回到老話一句，繼續努力、做好準備，「因為賴市長並不一定會來選。」不過，吳秉叡也說，「賴市長如果出來選，我會全力支持他，我認為賴市長是最適當的人選」，自己不會覺得可惜。

侯友宜接棒？朱︰先全力拚市政

至於新北市長朱立倫是否有意讓目前藍營呼聲最高的侯友宜接棒？朱立倫昨參與新莊區「千人彩繪‧創意燈籠」活動時表示，各政黨都有初選、提名機制，還有一年時間，對市府團隊而言，包括侯副市長在內的每位局處首長都一條心，全力拚市政，唯有把市政做好，爭取市民認同才是最重要基礎。

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  • 民進黨立委吳秉叡（中），昨早到三重力行市場發春聯及幸運餅乾。（吳秉叡辦公室提供）

    民進黨立委吳秉叡（中），昨早到三重力行市場發春聯及幸運餅乾。（吳秉叡辦公室提供）

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