| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉太平山最低溫 今降到2度

2017-01-15

〔記者江志雄／宜蘭報導〕冷颼颼！大陸冷氣團襲台，全國各地氣溫驟降，海拔兩千公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，昨天降到攝氏五度，山區飄著濛濛細雨，一片霧茫茫；宜蘭氣象站預測，今晚到明天清晨最冷，太平山最低溫將降到兩度。

太平山天亮之後起霧，加上水氣重，感覺特別冷，遊客穿起厚重衣物，每人包得密不透風，白天平均氣溫五度，翠綠群山卡上濃霧，聯外山路能見度不佳，林務局羅東林管處提醒遊客，開車上山請注意安全，並做好保暖，以免著涼。

宜蘭氣象站說，這波冷氣團南下，三千公尺以上高山可能下雪，太平山海拔不夠，想要見到皚皚白雪還得再等等，下一波冷氣團預計二十日前後報到，到時候溫度會更低，如果水氣充足，太平山就比較有機會飄雪。

廣告
  • 太平山莊飄著濛濛細雨，一片霧茫茫。（圖由太平山莊提供）

    太平山莊飄著濛濛細雨，一片霧茫茫。（圖由太平山莊提供）

  • 冷氣團襲台，太平山昨天氣溫降到攝氏5度。（圖由太平山莊提供）

    冷氣團襲台，太平山昨天氣溫降到攝氏5度。（圖由太平山莊提供）

  • 吉安鄉昨舉行國家清潔週誓師活動，300多名環保志工一起清掃家園。（記者王錦義攝）

    吉安鄉昨舉行國家清潔週誓師活動，300多名環保志工一起清掃家園。（記者王錦義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃捷錄取率1.9％ 筆試成績今查詢

桃園大眾捷運公司招募二一○名員工，昨天在四處考場舉行筆試，實際報考人數是一萬○六九六人，錄取率僅約一．九％，比國家考試的錄取率更低；考生中有十三位博士、一○八三位碩士，僧多粥少搶破頭，競爭非常激烈。桃…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：〈北部〉太平山最低溫 今降到2度


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.