〈北部〉清大型廢棄物 吉安鄉、花蓮市3件內免費

2017-01-15

〔記者王錦義／花蓮報導〕農曆過年快到了，花蓮縣吉安鄉、花蓮市公所將下周定為國家清潔週，吉安鄉長黃馨昨天與鄉內三百多名環保志工舉行誓師及清掃活動，希望維持居家環境整潔；而兩公所也公布大型廢棄家具清運時間，呼籲民眾先用電話預約登記，三件內免費清運。

「環境清潔日，大家一起來，共同維護魅力吉安！」黃馨率領主秘高文彬、吉安鄉清潔隊長樊一明等人誓師，黃馨說，營造友善城鎮除有便捷交通，環境清潔更是重要，藉由環境清潔日掃街活動，發動環保志工及社區民眾共同參與，凝聚村里鄉親維護環境清潔的向心力，經由清掃環境、垃圾減量、資源回收再利用及遛狗不留便的宣導活動進行環保教育宣導。

隊長樊一明說，吉安鄉民在下周國家清潔週開始後，若需免費載運大型廢棄物者，可在上班時間，向吉安鄉清潔隊「電話登記」但因人力有限，且大型廢棄物暫存區腹地也將飽和，因此今年每戶清運以一次為限，每次僅清運三件。而吉安鄉在春節前夕二十六日，從上午八點起巡迴收集垃圾，二十七日除夕則是白天收集一趟，晚上停收；三十一日初四後白天收一趟，初六後全面恢復正常清運。