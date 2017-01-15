〈北部〉春節後 餐飲業恐有一波調漲

2017-01-15

〔記者林敬倫、江志雄、簡惠茹／宜蘭報導〕一例一休上路，各行各業人力成本勢必增加，宜蘭縣已有診所、餐飲店及國道客運率先漲價，有些餐飲業者說，春節前考量消費者需求與感受，暫不漲價，但春節後將有另一波漲幅，物價蠢蠢欲動。

首都客運行駛國五宜蘭、台北班車，本月五日調漲，從一百廿元漲到一百廿八元，其他客運業打算跟進，宜蘭市許明哲耳鼻喉科、蔡俊逸診所的掛號費，從一百五十元漲到兩百元，羅東夜市發跡的「魏姐包心粉圓」，一日起的商品定價統一調漲五元，部分業者準備在春節過後跟進。

宜蘭縣烹飪公會理事長鄭惟中說，一例一休導致人事成本增加，多數餐飲業者不再增聘正職人力，為了減少支出，可能不會每天開店，或考慮改採週休二日營運模式，沒營業就沒收入，產品價格自然會調高。

鄭惟中指出，他經營的餐廳，年菜訂購與圍爐訂桌都很踴躍，考慮消費者感受暫不漲價，為反映成本，年後調漲可能性很高；在礁溪經營海鮮館的朱姓老闆說，人事成本提高一成，加上物價上漲，餐飲價格調漲箭在弦上。

除了「魏姐包心粉圓」，宜蘭縣著名伴手禮「諾貝爾奶凍」總經理張憶潔說，經營成本暴增，現階段自行吸收尚不漲價，短期是否調漲？必須考量大環境再作評估。

民宿和旅館業者 多未漲價

宜蘭縣民宿和旅館業者多未漲價，蘭城晶英飯店表示，雖然成本增加，櫻桃鴨或房價都沒有調漲。礁溪長榮飯店則說，現階段採行更加精準排班模式，因應人力需求。鄉村民宿發展協會理事長林佳民表示，擔心漲價遊客不來，增加的人力成本只能自行吸收。

宜蘭縣衛生局調查，宜蘭縣有兩家診所調漲掛號費，分別是台大許明哲耳鼻喉科和蔡俊逸診所。蔡俊逸說，已有十年掛號費沒有調漲，因時空因素、油電漲價，一例一休只是個觸媒。許明哲耳鼻喉科表示，因應一例一休，診所必須增加人力，因此調漲假日及國定假日掛號費。