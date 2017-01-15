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〈北部〉苗縣春安宣傳 小警車耍萌

2017-01-15

〔記者許展溢／苗栗報導〕春安工作將從一月十九日晚上十時起，至二月二日晚上十二時止，為期十五天，苗栗縣警局為加強宣導民眾年節防範宵小等安全，及春節縣內各大景點建議路線，昨天在竹南運動公園擴大舉辦「治安平穩、交通順暢、服務熱心」活動，浩浩蕩蕩出動十輛小警車供小朋友體驗藉此宣傳，非常吸睛。

苗縣警局指出，今年祭出「治安平穩、交通順暢、服務熱心」三大主軸，要強力維護好治安、交通。昨天縣內各分局也以有趣擺攤形式宣導防詐騙等注意事項。

活動場上十輛小警車更是吸引許多小朋友戴上安全帽、墨鏡，穿上警用背心騎乘，在場繞圈享受騎警車樂趣，直呼好好玩，都捨不得下車，寓教於樂效果十足。

另外，縣內有多處知名景點，苗縣警局長金浩明說，許多民眾憂心春節期間會大塞車，苗栗共有十三個交流道，大家出遊都會依賴導航，但導航通常都只會固定指引單一方向，建議可採取兩段式導航，或多利用替代道路，省油、省荷包又省時間。

金浩明表示，民眾可至苗縣警局官網下載交通路況APP，或搜尋＠jlb2744n，加入LINE「交通安全路況資訊網」，都可以知道苗栗最新交通路況及各鄉鎮替代道路資訊。

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  • 苗縣警局出動10輛小警車讓小朋友體驗。 （記者許展溢攝）

    苗縣警局出動10輛小警車讓小朋友體驗。 （記者許展溢攝）

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