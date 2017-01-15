〈北部〉竹市眷村52榕樹砍除 管委會：拚安全改種櫻花
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市有讀者投訴眷村國宅公學新城四周整排的榕樹被砍除，還用塑膠袋包覆，讓榕樹枯死，是傷害樹木的做法，對此管委會及武功里長陳海鋒說，這是經管委會徵得區分所有權人會議通過的提案，因榕樹的盤根已影響社區地下管線及住戶管線安全，才會忍痛處置，現已補植廿八棵櫻花，且進行樹木修剪梳理，讓社區景觀更美觀。
讀者投訴，公學新城是新竹市最早的眷村國宅，有甲區及乙區兩大區塊，甲區有一千三百一十一戶，乙區也有八百多戶，已近廿年歷史，居民最近發現管委會砍除社區四周的榕樹，且用塑膠袋包覆，這樣的方式就是要置榕樹於死地，榕樹好不容易長得這麼高，卻被砍除，讓人氣憤。
不過，公學新城管委會表示，位在四周的五十二棵榕樹，因榕樹的盤根、氣根已竄到地面深處並深及社區地下室，影響到住戶的家用管線，讓社區居民居住堪危，管委會召開區分所有權人會議後，獲授權處理這些榕樹，除修剪榕樹外，也請園藝專家協助榕樹後續處置，使用塑膠袋包覆是因塗了藥劑，目前都已拆掉塑膠袋，未來會將榕樹根部挖除後鋪平，並已改種廿八棵山櫻花和富士櫻，希望讓社區四周成為櫻花林道。
管委會強調，過去社區內的各種大樹林相雜亂，不管是榕樹或黑板樹及羊蹄甲樹，都已高到兩、三層樓，不僅擋住視線，也曾因颱風傾倒影響住戶居家安全，管委會去年開始請園藝專家進行修剪梳理，讓社區裏、外的樹木更美觀，也因修剪得宜，已成為居民休閒乘涼的好去處，不再陰森森或濃密未見陽光，管委會將再跟住戶說明，讓住戶了解修剪梳理樹木的過程。
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標題：〈北部〉竹市眷村52榕樹砍除 管委會：拚安全改種櫻花
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