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〈北部〉後龍水資源中心年後開工 最快2年完工

2017-01-15

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮「水資源回收中心」，原計畫前年十二月完工，前年六月卻突然爆發廠商疑似因縣府付不出工程款，決定停工，工程因此延宕至今。苗縣府水利處表示，去年十月已與該廠商終止契約，並重新設計標案，內政部營建署審查也通過，本月十一日順利重新招標成功，預計農曆年後開工，最快兩年後完工。

水資源回收中心位於後龍鎮大庄里大庄段，面積約一點八公頃，完工後預計每天可處理後龍地區約兩千戶家庭生活污水、五千公噸污水量，總經費高達兩億兩千萬元，原本如火如荼工程，傳出疑似廠商認為縣府不斷延遲給付工程款，才會在去年六月十五日停工。

苗縣府水利處指出，當時款項都有在合約規定的三個月內核發，廠商停工期間也陸續要求必須盡快履約動工，以免影響完工日期，卻始終得不到任何回應，直到去年十月八日才提終止契約。

苗縣府水利處下水道科長陳逸勳說，原本工程進度只有兩成多，契約終止後，便迅速展開新設計標案，也獲營建署同意，緊接著就上網公告招標。

陳逸勳表示，此次招標相當順利，但因第一次投標廠商未超過三間，依法必須再重新辦理招標，直到本月十一日才完成所有招標作業。

陳逸勳指出，縣府雖已與前廠商終止契約，但之前爆發合約糾紛，及工程停工超過一年多，新廠商暫時還無法進場動工，近期會再與公證、客觀第三方一同與新廠商協調後續事項。

陳逸勳說，只要部分細節審視後，確定沒任何狀況，就會與新廠商簽約，農曆年後開工，預計最快兩年後完工，提升後龍地區居民生活品質。

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  • 苗縣後龍水資源中心工程進度約兩成多。 （記者許展溢攝）

    苗縣後龍水資源中心工程進度約兩成多。 （記者許展溢攝）

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