〈北部〉竹市百道眷村年菜 好料吃免錢

2017-01-15

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府「眷村年菜好味道」昨天在金城一路眷村舉行，透過眷村年菜料理的美味佳餚，讓市民品嚐眷村獨特的美食，市長林智堅也與民眾歡喜圍爐，提早慶祝新年。

「眷村年菜好味道」活動內容精彩多元且豐富，包括「尋覓眷村年菜」、「眷村歡樂繪畫趣」、「眷戀美食金元寶DIY」等，提供百道眷村特色年菜供民眾免費品嚐，包括了眷村滷味、夾沙肉、醬燒東坡肉、鹹魚焢肉、葡萄鴨、獅子滾繡球、上海菜肉大餛飩等，另有提供刀削麵、酸辣湯、炸饅頭，讓這些眷村小吃，成為市民最愛的味道。

林智堅表示，紀錄著新竹市眷村居民生活點滴的四十七個眷村，一直是市府辦理文化傳承推廣的核心，讓眷村獨特的文化與生活風貌得以留存。為讓每個眷村居民心目中屬於自己的夢幻料理得以保留，今年特別舉辦的「眷村年菜好味道」以「百宴年菜」為主軸，於過年前呈現來自大江南北眷村爸爸媽媽的美味私房年菜料理，帶著民眾一起穿越時空將竹籬笆內眷村精神家傳味道，傳香於眷村之外。

文化局表示，為讓記憶中世代承接眷村家傳功夫菜手藝，透過繪畫、照片、與美食呈現，昨天有百道年菜料理爸爸媽媽上菜秀、陸軍樂儀隊以及祥獅獻瑞表演。除此之外，現場提供眷村意象及節電為主題的「眷村歡樂繪畫趣」及蠟筆，供親子寫生同樂；「眷戀美食金元寶DIY」提供民眾現場報名包水餃(元寶)，提早體驗過年氛圍；另外發送年菜食譜手冊，讓過年期間民眾亦可在家親手料理出眷村味道年菜。

活動內容多元豐富，讓民眾提早歡度滿滿眷村味的過年，享受眷村懷舊文化、美食饗宴。活動詳情可上文化局官網查詢。