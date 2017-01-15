| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉竹市百道眷村年菜 好料吃免錢

2017-01-15

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府「眷村年菜好味道」昨天在金城一路眷村舉行，透過眷村年菜料理的美味佳餚，讓市民品嚐眷村獨特的美食，市長林智堅也與民眾歡喜圍爐，提早慶祝新年。

「眷村年菜好味道」活動內容精彩多元且豐富，包括「尋覓眷村年菜」、「眷村歡樂繪畫趣」、「眷戀美食金元寶DIY」等，提供百道眷村特色年菜供民眾免費品嚐，包括了眷村滷味、夾沙肉、醬燒東坡肉、鹹魚焢肉、葡萄鴨、獅子滾繡球、上海菜肉大餛飩等，另有提供刀削麵、酸辣湯、炸饅頭，讓這些眷村小吃，成為市民最愛的味道。

林智堅表示，紀錄著新竹市眷村居民生活點滴的四十七個眷村，一直是市府辦理文化傳承推廣的核心，讓眷村獨特的文化與生活風貌得以留存。為讓每個眷村居民心目中屬於自己的夢幻料理得以保留，今年特別舉辦的「眷村年菜好味道」以「百宴年菜」為主軸，於過年前呈現來自大江南北眷村爸爸媽媽的美味私房年菜料理，帶著民眾一起穿越時空將竹籬笆內眷村精神家傳味道，傳香於眷村之外。

文化局表示，為讓記憶中世代承接眷村家傳功夫菜手藝，透過繪畫、照片、與美食呈現，昨天有百道年菜料理爸爸媽媽上菜秀、陸軍樂儀隊以及祥獅獻瑞表演。除此之外，現場提供眷村意象及節電為主題的「眷村歡樂繪畫趣」及蠟筆，供親子寫生同樂；「眷戀美食金元寶DIY」提供民眾現場報名包水餃(元寶)，提早體驗過年氛圍；另外發送年菜食譜手冊，讓過年期間民眾亦可在家親手料理出眷村味道年菜。

活動內容多元豐富，讓民眾提早歡度滿滿眷村味的過年，享受眷村懷舊文化、美食饗宴。活動詳情可上文化局官網查詢。

廣告
  • 眷村年菜好味道活動中，百道家傳美食上桌，市長林智堅（左）提早與民眾圍爐歡度農曆新年。（記者蔡彰盛攝）

    眷村年菜好味道活動中，百道家傳美食上桌，市長林智堅（左）提早與民眾圍爐歡度農曆新年。（記者蔡彰盛攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃捷錄取率1.9％ 筆試成績今查詢

桃園大眾捷運公司招募二一○名員工，昨天在四處考場舉行筆試，實際報考人數是一萬○六九六人，錄取率僅約一．九％，比國家考試的錄取率更低；考生中有十三位博士、一○八三位碩士，僧多粥少搶破頭，競爭非常激烈。桃…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：〈北部〉竹市百道眷村年菜 好料吃免錢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.