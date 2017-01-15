| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉桃捷錄取率1.9％ 筆試成績今查詢

2017-01-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園大眾捷運公司招募二一○名員工，昨天在四處考場舉行筆試，實際報考人數是一萬○六九六人，錄取率僅約一．九％，比國家考試的錄取率更低；考生中有十三位博士、一○八三位碩士，僧多粥少搶破頭，競爭非常激烈。

桃捷公司指出，共有一萬二三八○人報名，昨天有一六八四人缺考，缺考率十三．六％，實際到考人數是一萬○六九六人，到考率八十六．四％，錄取率從一．七％稍微提升到一．九％，比國家考試的三％錄取率更激烈。

值得一提的是，雖然報名簡章只規定高中職學歷即可報考，但考生當中，具有大學學歷者多達九三七四人，碩士有一○八三人，博士有十三人，高中職一○三七人、專科八七三人，兩者合計一九一○人，大學以下只佔報考人數的十五．四％。

桃捷公司董事長劉坤億表示，因應一萬多名考生湧入考場，協調警察局在各考場進行交通管制，桃園火車站、中壢火車站、高鐵桃園站總計開出八十八班次的接駁車，但仍有考生遲到十分鐘以上，錯過筆試的機會。此外，比照國家級考試規格，也向國家通訊傳播委員會申請出動兩輛電波偵測車巡迴四處考場，考場秩序良好。

桃捷公司這次招募二一○人，今天上午十點開放筆試成績查詢，第二階段口試將於十九日進行，錄取名單在一月廿五日公布。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃捷錄取率1.9％ 筆試成績今查詢

桃園大眾捷運公司招募二一○名員工，昨天在四處考場舉行筆試，實際報考人數是一萬○六九六人，錄取率僅約一．九％，比國家考試的錄取率更低；考生中有十三位博士、一○八三位碩士，僧多粥少搶破頭，競爭非常激烈。桃…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：〈北部〉桃捷錄取率1.9％ 筆試成績今查詢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.