〈北部〉桃捷錄取率1.9％ 筆試成績今查詢

2017-01-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園大眾捷運公司招募二一○名員工，昨天在四處考場舉行筆試，實際報考人數是一萬○六九六人，錄取率僅約一．九％，比國家考試的錄取率更低；考生中有十三位博士、一○八三位碩士，僧多粥少搶破頭，競爭非常激烈。

桃捷公司指出，共有一萬二三八○人報名，昨天有一六八四人缺考，缺考率十三．六％，實際到考人數是一萬○六九六人，到考率八十六．四％，錄取率從一．七％稍微提升到一．九％，比國家考試的三％錄取率更激烈。

值得一提的是，雖然報名簡章只規定高中職學歷即可報考，但考生當中，具有大學學歷者多達九三七四人，碩士有一○八三人，博士有十三人，高中職一○三七人、專科八七三人，兩者合計一九一○人，大學以下只佔報考人數的十五．四％。

桃捷公司董事長劉坤億表示，因應一萬多名考生湧入考場，協調警察局在各考場進行交通管制，桃園火車站、中壢火車站、高鐵桃園站總計開出八十八班次的接駁車，但仍有考生遲到十分鐘以上，錯過筆試的機會。此外，比照國家級考試規格，也向國家通訊傳播委員會申請出動兩輛電波偵測車巡迴四處考場，考場秩序良好。

桃捷公司這次招募二一○人，今天上午十點開放筆試成績查詢，第二階段口試將於十九日進行，錄取名單在一月廿五日公布。