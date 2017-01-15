〈北部〉客滿沒設看板 大溪老城區停車場惹怨

2017-01-15

〔記者周敏鴻／大溪報導〕大溪區老城區停二停車場，附近有中正公園、和平路與中山老街，但外圍沒有電子看板顯示剩餘的停車格，每逢假日，遊客好不容易開車擠進老城區，才發現沒有停車格，進退兩難而抱怨頻仍；對此，交通局允諾尋找適當地點增設電子看板，讓遊客掌握更清楚的停車資訊。

市府交通局人員表示，從國道三號交流道到大溪老城區，有多處電子看板提醒遊客，老城區多處道路在假日管制，也告知外圍的橋頭或月眉停車場剩餘停車格數量，希望遊客多利用，但仍有遊客貪圖抄近路，堅持進入老城區的停二停車場，未來將協調警方勸導。

老城區的中正路可以通抵中正公園，但路寬僅約八米，每逢假日就塞車，市議員楊朝偉說，中正公園旁的停二停車場約有八十個停車格，因為外圍沒有停車位剩餘數的電子看板，遊客無法得知還有沒有停車格，總是設法往中正公園方向開，結果造成中正路塞爆，浪費更多時間找停車位。

交通局人員說，建議遊客假日到大溪老城區，最好將車輛停在外圍的橋頭、月眉停車場，未來會考慮尋找適當地點增設電子看板，讓遊客掌握更清楚的停車資訊。