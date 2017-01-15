| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉客滿沒設看板 大溪老城區停車場惹怨

2017-01-15

〔記者周敏鴻／大溪報導〕大溪區老城區停二停車場，附近有中正公園、和平路與中山老街，但外圍沒有電子看板顯示剩餘的停車格，每逢假日，遊客好不容易開車擠進老城區，才發現沒有停車格，進退兩難而抱怨頻仍；對此，交通局允諾尋找適當地點增設電子看板，讓遊客掌握更清楚的停車資訊。

市府交通局人員表示，從國道三號交流道到大溪老城區，有多處電子看板提醒遊客，老城區多處道路在假日管制，也告知外圍的橋頭或月眉停車場剩餘停車格數量，希望遊客多利用，但仍有遊客貪圖抄近路，堅持進入老城區的停二停車場，未來將協調警方勸導。

老城區的中正路可以通抵中正公園，但路寬僅約八米，每逢假日就塞車，市議員楊朝偉說，中正公園旁的停二停車場約有八十個停車格，因為外圍沒有停車位剩餘數的電子看板，遊客無法得知還有沒有停車格，總是設法往中正公園方向開，結果造成中正路塞爆，浪費更多時間找停車位。

交通局人員說，建議遊客假日到大溪老城區，最好將車輛停在外圍的橋頭、月眉停車場，未來會考慮尋找適當地點增設電子看板，讓遊客掌握更清楚的停車資訊。

廣告
  • 假日天氣好時，遊客常得排隊等候進入停二停車場。 （記者周敏鴻攝）

    假日天氣好時，遊客常得排隊等候進入停二停車場。 （記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃捷錄取率1.9％ 筆試成績今查詢

桃園大眾捷運公司招募二一○名員工，昨天在四處考場舉行筆試，實際報考人數是一萬○六九六人，錄取率僅約一．九％，比國家考試的錄取率更低；考生中有十三位博士、一○八三位碩士，僧多粥少搶破頭，競爭非常激烈。桃…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：〈北部〉客滿沒設看板 大溪老城區停車場惹怨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.