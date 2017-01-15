〈北部〉劍道故事館揭牌 見證徐家班榮耀

2017-01-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕熱愛劍道的徐銀格、徐恒雄父子，兩人都是醫師，徐銀格擁有劍道九段範士的崇高地位，創辦「中華民國劍道協會」，徐恒雄受父親的薰陶並出錢、出力，締造桃園劍道代表隊在區運會連續廿三年總冠軍的光榮紀錄，如今兩人都已過世，徐恒雄的胞弟徐彥郎醫師，在父兄行醫與推廣劍道的地方成立「劍道故事館」，昨天揭牌，市長鄭文燦到場推崇。

鄭文燦表示，徐銀格是蘆竹區海湖人，曾代表台灣赴日參加劍道比賽，是台灣的「劍道之父」，徐恒雄是徐銀格的三子，他在桃園熱心推廣劍道，子弟兵超過五百人，締造桃園的劍道傳奇故事；「劍道故事館」記錄徐恒雄廿年來南征北討比賽及培養選手的影像、報導、照片、文物、獎盃及故事，標誌桃園劍道發展軌跡，也記錄徐氏父子對桃園土地的深耕與熱愛。

鄭文燦說，徐恒雄在一○三年過世，弟弟徐彥郎為感念父兄對劍道的無私奉獻，在父兄行醫、推廣劍道的地方成立「劍道故事館」，市府會與「劍道故事館」合作，讓更多人認識劍道這項運動，「劍道故事館」將成為桃園體育文化的重要地標。

徐彥郎說，「劍道故事館」位於私立桃園醫院舊址，地點在桃園區永樂街廿四號，是光復初期落成的三樓老洋房，一、二樓分別是交誼廳與小型文化表演交流場地，三樓是劍道故事館主軸，記錄父兄的故事與台灣劍道發展史，並展示徐恒雄的全套劍道盔甲、劍道心法秘笈等珍貴資料。