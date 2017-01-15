| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉劍道故事館揭牌 見證徐家班榮耀

2017-01-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕熱愛劍道的徐銀格、徐恒雄父子，兩人都是醫師，徐銀格擁有劍道九段範士的崇高地位，創辦「中華民國劍道協會」，徐恒雄受父親的薰陶並出錢、出力，締造桃園劍道代表隊在區運會連續廿三年總冠軍的光榮紀錄，如今兩人都已過世，徐恒雄的胞弟徐彥郎醫師，在父兄行醫與推廣劍道的地方成立「劍道故事館」，昨天揭牌，市長鄭文燦到場推崇。

鄭文燦表示，徐銀格是蘆竹區海湖人，曾代表台灣赴日參加劍道比賽，是台灣的「劍道之父」，徐恒雄是徐銀格的三子，他在桃園熱心推廣劍道，子弟兵超過五百人，締造桃園的劍道傳奇故事；「劍道故事館」記錄徐恒雄廿年來南征北討比賽及培養選手的影像、報導、照片、文物、獎盃及故事，標誌桃園劍道發展軌跡，也記錄徐氏父子對桃園土地的深耕與熱愛。

鄭文燦說，徐恒雄在一○三年過世，弟弟徐彥郎為感念父兄對劍道的無私奉獻，在父兄行醫、推廣劍道的地方成立「劍道故事館」，市府會與「劍道故事館」合作，讓更多人認識劍道這項運動，「劍道故事館」將成為桃園體育文化的重要地標。

徐彥郎說，「劍道故事館」位於私立桃園醫院舊址，地點在桃園區永樂街廿四號，是光復初期落成的三樓老洋房，一、二樓分別是交誼廳與小型文化表演交流場地，三樓是劍道故事館主軸，記錄父兄的故事與台灣劍道發展史，並展示徐恒雄的全套劍道盔甲、劍道心法秘笈等珍貴資料。

廣告
  • 桃園劍道故事館揭牌，內部保存徐氏父子故事與台灣劍道發展史。（記者謝武雄攝）

    桃園劍道故事館揭牌，內部保存徐氏父子故事與台灣劍道發展史。（記者謝武雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃捷錄取率1.9％ 筆試成績今查詢

桃園大眾捷運公司招募二一○名員工，昨天在四處考場舉行筆試，實際報考人數是一萬○六九六人，錄取率僅約一．九％，比國家考試的錄取率更低；考生中有十三位博士、一○八三位碩士，僧多粥少搶破頭，競爭非常激烈。桃…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：〈北部〉劍道故事館揭牌 見證徐家班榮耀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.