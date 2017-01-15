〈中部〉烏日第3公墓 可望變公園

2017-01-15

〔記者何宗翰／烏日報導〕市府推動公墓遷葬及綠美化，改善殯葬用地環境，今年將展開大里第一公墓及烏日第一公墓遷葬作業，由於烏日溪南地區缺乏公園綠地，居民也希望第三公墓禁葬後，能夠設置休閒運動公園。市長林佳龍昨天前往視察，表示將積極溝通並加速推動，同步進行用地變更作業。

台中市生管處處長陳志銘指出，烏日第三公墓鄰近溪南路一段及溪南國中，面積約一．五公頃，現存墓基約七百八十一座，前年八月禁葬，有禁葬期太短的問題，一百年後的新墳還有五門，需要協調遷葬事宜。

民政局長蔡世寅表示，烏日第一公墓禁葬時間比較久，今年應可遷葬完畢，第三公墓可能還需要溝通。

林佳龍表示，台中一百七十八處公墓，禁葬的才五十八處，因此他給民政局每年增加十處公墓禁葬的目標，遷葬的也要加強推動，未來才能規劃公園綠地、籃球場等設施提供市民使用。