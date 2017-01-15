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〈中部〉旅展禮券體檢 市府經驗輸出至台南

2017-01-15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府法制局多次在台中旅展設置旅展禮券健檢服務，抓到好多違反規定的禮券，為消費者購買的禮券商品把關，此健檢機制獲得各縣市政府肯定，並獲得台南市政府邀請，法制局於十四日台南旅展協助台南市政府消保官查核禮券，將此一台中經驗輸出。

雖然旅展所出售的禮券比市價便宜，但很多禮券都有陷阱，而台中市每年有六場大型旅展活動，每次活動吸引十餘萬消費者，法制局便開始在台中各旅展設置禮券健檢服務攤位，當場為民眾所購買的禮券進行檢查。

台中市法制局設禮券健檢的作法獲各縣市政府肯定，法制局長陳朝建說，剛將消費者保護業務併入法制處的台南市政府，便主動邀請中市法制局消保官團隊到台南市旅展協助及指導他們的消保官團隊實施旅展禮券健檢，以保護消費者權益。

陳朝建表示，中市的消保官團隊不僅是禮券健檢殺手，也是禮券健檢的種子教師，所以昨天便派員南下協助台南辦理旅展禮券健檢業務，要將台中市的經驗輸出，與台南市政府共同提升禮券交易安全。

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  • 中市法制局前往台南旅展，協助台南市政府消保官團隊如何實施旅展禮券健檢。（法制局提供）

    中市法制局前往台南旅展，協助台南市政府消保官團隊如何實施旅展禮券健檢。（法制局提供）

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