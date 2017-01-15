〈中部〉二行程換電動機車 市府加碼補助1.5萬

2017-01-15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕過年除舊佈新，汰換二行程機車有好康！環保局今年加碼七千一百萬元補助市民汰換二行程機車及新購電動二輪車，像汰舊換購電動機車除中央補助五千至七千，台中市加碼一萬五千元；單純淘汰二行程機車獎勵金中央一千五百元，中市再也加碼一倍，可獲三千元。

台中市目前仍有廿萬輛二行程機車，都是逾十四年高污染的老車，去年已汰除四萬餘輛，環保局今年編列補助預算七千一百萬，估計可再淘汰三萬五千輛，目標在三年內完全汰除。

今年汰換二行程機車加碼補助計畫，市民汰換二行程機車，購買電動機車，除中央補助，每人加碼補助一萬五千元，換購自行車則加碼補助三千元；純淘汰二行程機車獎勵金也加碼一千五百元，中低收入戶換購電動二輪車，加碼補助二萬六千八百元。

環保局長白智榮指出，二行程機車屬早期生產機車，引擎室中汽油混添機油燃燒，其污染遠大於四行程機車與一般汽車，其中碳氫化合物污染量，二行程機車平均檢驗結果為四行程機車的十七倍，一氧化碳量約為二倍，是造成空污的元凶之一。

他也提醒市民，中央汰換補助只到一○八年，金額也會逐年遞減，民眾要把握機會。