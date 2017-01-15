〈中部〉除夕、初四白天 仍收運垃圾

2017-01-15

國家清潔週啟動 市長率領誓師

〔記者何宗翰、黃鐘山／台中報導〕市府環保局響應廿日至廿六日「國家清潔週」活動，昨天在霧峰區阿罩霧公園，由市長林佳龍率領民眾及環保志工約四百人舉行誓師啟動儀式，宣導即日起可直接跟轄區清潔隊預約，安排清運大型廢棄家具的時間，春節除夕、初四有日間沿街收運垃圾服務，初一、初三則提供定點收運。

誓師活動中也表揚推動「綠美化台中」政策績優單位，包括豐原區、大甲區、太平區、霧峰區公所、烏日國中、僑忠國小。環保局指出，過去兩年來落實「城市針灸法」空地綠美化，有效降低逸散性空氣污染物，目前已完成卅處閒置空地，達十五．六公頃，估計每年發揮三百六十公噸節能減碳效益。

林佳龍表示，擁有清淨家園就從周遭生活綠美化做起，提醒民眾清掃住家周圍髒亂死角及病媒孳生源，除舊佈新，迎接清新好年；而市府今年也加碼，編列一億元預算擴大空地綠美化，盼各界與市府一起清除環境髒亂，提高生活品質。

市議員邱素貞、曾朝榮、何文海、翁美春說，農曆春節即將到來，家家戶戶正準備大掃除，清理環境，不過，許多廢棄的大型家具以及一般垃圾清運量暴增，垃圾車到底什麼時候停止收大型垃圾與一般垃圾？讓許多民眾相當著急與傷透腦筋。

議員們表示，環保局為維護市容整潔，除提供協助清運大型家具外，春節期間，垃圾收運服務不打烊，並提供定時、定點收運垃圾，有效解決民眾除夕圍爐前有丟垃圾需求，是一項真正便民與貼心的服務。