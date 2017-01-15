〈中部〉8米小巷畫雙黃線 民怨設陷阱
2017-01-15
〔記者陳建志、黃鐘山／台中報導〕大里區中興路二段七四七巷和六七一巷七十四弄，過去中間有約廿米的農地阻隔，經市府徵收去年初打通，但八米小巷道，市府卻畫設雙黃線，行經車輛幾乎都違規跨越雙黃線，批評根本是設陷阱讓民眾跳，希望市府改畫虛線。
詹姓民眾向本報投訴，上述巷弄過去中間有約廿米寬的農地阻隔，並未連接，住七四七巷的民眾想到大明路都要繞經東興路或益民路，經市府徵收闢路，去年約三、四月終於將巷子打通，讓民眾通行更便利。
不過詹某說，該條巷道僅八米寬，但市府闢路後卻在中間畫上雙黃線，因路旁有住戶停車，行經的汽機車常被迫跨越雙黃線逆向，質疑根本是行車陷阱，尤其現在人人都有行車紀錄器、手機，擔心有人拍照後檢舉，民眾得吃罰單。
大明里長黃顯堂也說，該處畫設雙黃線確實引發民怨，之前已向公所建議改畫虛線，但未獲得明確回覆，目前已在參與式預算提案，並爭取到經費，未來將在這條巷子的大明高中圍牆彩繪達百米的清明上河圖壁畫，屆時勢必吸引民眾參觀，希望市府能早日更改標線，讓行車更順暢。
大里區長周崇琦表示，該條道路由建設局施工，去年十一月完成驗收，當時將標線設計送交通局審查，交通局未表示不同意見，才會畫設雙黃線，將邀集建設、交通局會勘，評估改畫虛線。
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