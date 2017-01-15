| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
HBL》姜肇軒19分率隊退后綜 東山首度進軍8強
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉8米小巷畫雙黃線 民怨設陷阱

2017-01-15

〔記者陳建志、黃鐘山／台中報導〕大里區中興路二段七四七巷和六七一巷七十四弄，過去中間有約廿米的農地阻隔，經市府徵收去年初打通，但八米小巷道，市府卻畫設雙黃線，行經車輛幾乎都違規跨越雙黃線，批評根本是設陷阱讓民眾跳，希望市府改畫虛線。

詹姓民眾向本報投訴，上述巷弄過去中間有約廿米寬的農地阻隔，並未連接，住七四七巷的民眾想到大明路都要繞經東興路或益民路，經市府徵收闢路，去年約三、四月終於將巷子打通，讓民眾通行更便利。

不過詹某說，該條巷道僅八米寬，但市府闢路後卻在中間畫上雙黃線，因路旁有住戶停車，行經的汽機車常被迫跨越雙黃線逆向，質疑根本是行車陷阱，尤其現在人人都有行車紀錄器、手機，擔心有人拍照後檢舉，民眾得吃罰單。

大明里長黃顯堂也說，該處畫設雙黃線確實引發民怨，之前已向公所建議改畫虛線，但未獲得明確回覆，目前已在參與式預算提案，並爭取到經費，未來將在這條巷子的大明高中圍牆彩繪達百米的清明上河圖壁畫，屆時勢必吸引民眾參觀，希望市府能早日更改標線，讓行車更順暢。

大里區長周崇琦表示，該條道路由建設局施工，去年十一月完成驗收，當時將標線設計送交通局審查，交通局未表示不同意見，才會畫設雙黃線，將邀集建設、交通局會勘，評估改畫虛線。

廣告
  • 大里區中興路二段七四七巷打通後畫設雙黃線，因路寬僅八米，民眾常被迫開進對向車道，抱怨成開紅單陷阱。（記者陳建志攝）

    大里區中興路二段七四七巷打通後畫設雙黃線，因路寬僅八米，民眾常被迫開進對向車道，抱怨成開紅單陷阱。（記者陳建志攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通標誌 巷弄 雙黃線
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
二行程換電動機車 市府加碼補助1.5萬

過年除舊佈新，汰換二行程機車有好康！環保局今年加碼七千一百萬元補助市民汰換二行程機車及新購電動二輪車，像汰舊換購電動機車除中央補助五千至七千…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：〈中部〉8米小巷畫雙黃線 民怨設陷阱


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.