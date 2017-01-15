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〈中部〉路平挺進台10線 7.4公里將改善

2017-01-15

〔記者黃鐘山／台中報導〕為讓用路人有一條安全回家的路，路平專案挺進中央權管路段。省道台十線路面不平，影響行車安全，立委洪慈庸、市府建設局爭取改善，交通部公路總局決定進行路平工程，包括清泉崗機場連接市區，以及大雅、神岡、豐原路段，長約七．四公里。

省道台十線西起清水台中港，經沙鹿、大雅、神岡至豐原區，全長廿多公里，是山線居民至港區的主要道路之一，每天往返車輛頻繁，並有許多大車行經，造成路基受損、路面龜裂出現坑洞，甚至成為民怨熱點路段，洪慈庸去年邀集市議員蕭隆澤及公路總局會勘。

公路總局人員當時承諾，兩個月內召開工程協調會討論，台十線從沙鹿經大雅、神岡至豐原路段，將實施的孔蓋下地工程及發包事宜，包含路面重鋪工程在內，預計全部工程將於春節前完工。

建設局說，台十線是清泉崗機場往返市區的主要聯絡道，中航路至月祥路的中央分隔島，因黑板樹浮根造成路面不平，該局主動向公路總局反映，並經立委洪慈庸協調，公路總局正辦理黑板樹移植及補植路樹，預計七月底完成路平。

3路段路平工程 春節前完成

台十線大雅、神岡、豐原路段，公路總局也正進行民生路一段、中山路至岸裡國小東行線、岸裡國小至圓環南路口等三個路段的路平工程，預計農曆年前完成。

公路總局明年則將針對台十乙線和睦路口至中清路口、台十線月祥路口至民生路一段等路段，進行全長約五．二公里的路平工程，經費預估約一億元，將在二○一八台中世界花博前完工。

此外，建設局也與科技部中科管理局合作，進行四．一公里的中科路路平工程，目前中科管理局已完成中科園區段九百公尺快車道，其餘路段由建設局接續進行，預計農曆年前全部完成。

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  • 台10線經重車長期輾壓，路面龜裂不平。（記者黃鐘山攝）

    台10線經重車長期輾壓，路面龜裂不平。（記者黃鐘山攝）

  • 為改善台10線道路交通安全，立委洪慈庸（前排右三）之前邀公路總局人員會勘。（記者黃鐘山攝）

    為改善台10線道路交通安全，立委洪慈庸（前排右三）之前邀公路總局人員會勘。（記者黃鐘山攝）

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