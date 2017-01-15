〈中部〉花見鹿谷冬筍吸客 櫻花招手

2017-01-15

〔記者劉濱銓／南投報導〕春節將屆，位在南投縣鹿谷鄉小半天石馬公園的櫻花已結出花苞，並有零星開花，公所昨天為花卉嘉年華系列活動「花見鹿谷」舉辦切冬筍比賽，並準備百斤冬筍讓民眾品嚐，逢冷氣團來襲，現場民眾喝下暖呼呼的冬筍湯，驅走不少寒意。

農曆年前是冬筍盛產季節，今年受暖冬影響，冬筍量少價揚，昨在切冬筍比賽結束後，現煮的冬筍湯成為現場的排隊美食；與會的縣府觀光處長王源鍾就說，鹿谷「好吃又好玩」，除了冬筍美味外，還有美麗的櫻花可欣賞，建議遊客可安排賞花、品茗，以及到半天橋欣賞美麗風景。

鹿谷鄉長黃東灝說，石馬公園種植的櫻花以河津櫻最多，八重櫻次之，園區在台灣欒樹的陪襯下，顯得繽紛又浪漫，現已有部分櫻花零星綻放，預計再過二週就會盛開，期間剛好是農曆過年，歡迎民眾上山走春，欣賞粉嫩「櫻」姿。