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〈中部〉秀水風箏花海節 20公頃迎賓

2017-01-15

〔記者劉曉欣／秀水報導〕彰化縣秀水鄉風箏花海節，金陵社區營造二十公頃花海，用波斯菊與向日葵，串成彩色地毯，還有風箏飄揚在空中，美景如畫！

秀水鄉長梁禎祥表示，「金陵風箏花海節」最特別的就是花海集中，不論是開車或走路，在金陵村的產業道路兩旁的農地，幾乎都是花海，有的民宅非常幸福，前後左右全是花海，不必出門就能賞花。

彰化縣長魏明谷昨天也出席秀水玉陵宮的 「金陵風箏花海節」活動，他肯定社區協會理事長劉宥慈的努力，讓花海面積越來越大，越來越有看頭。

金陵社區風箏花海節昨天起登場，今天、廿一及廿二日，在花海現場還有精彩活動，梁禎祥邀請民眾一起來賞花。

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  • 彰化縣秀水金陵社區風箏花海節，向日葵與風箏隨風搖曳。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣秀水金陵社區風箏花海節，向日葵與風箏隨風搖曳。（記者劉曉欣攝）

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