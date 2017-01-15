〈中部〉10元自採高麗菜被A 農民無奈
2017-01-15
〔記者陳冠備／埔鹽報導〕菜賤傷農，人心更傷農！彰化縣埔鹽鄉農民陳文陵昨日開放菜園，讓民眾以每顆十元採收高麗菜，吸引三、四百人來搶收，不到一小時，五千六百顆高麗菜被採收一空，不過卻有人趁忙亂採了就走，沒付菜錢，其他民眾譴責貪小便宜、糟蹋農民好意。陳文陵對此感到無奈，也對沒採到的人感到抱歉。
陳文陵表示，昨天清晨四、五點天未亮就被人潮嚇到，六點開放時間一到，菜園猶如蝗蟲過境，五千六百顆高麗菜不到一小時被採光，人潮仍不斷湧進，只得趕快張貼「完售」公告，對沒採到的民眾與幫忙指揮交通的警察感到抱歉，初步統計回收的菜錢與種菜成本打平，很感謝民眾的幫忙，給小農一個撐過難關的機會。
陳文陵說，因為菜價崩盤，每公斤批發價不到五元，採收運費不符成本，不如開放民眾採收，這些高麗菜每顆近兩公斤，所以每顆十元，比零售價每台斤二十到三十元划算許多，才會吸引這麼多人搶採，不過也發現，部分採菜民眾趁他忙碌，拿了整袋高麗菜悄悄從後頭溜走，雖然損失不大，也沒想追究，仍有些許無奈。
立委林麗蟬趕來搶購差點撲空，她說，七點不到就來了，現場僅剩較小顆的高麗菜，還是搶了十顆，回家後和姊妹做了四道東南亞料理，才花一百元覺得很超值，聽聞有民眾未付買菜錢，她替農民叫屈，農民辛苦又善良，好意開放民眾搶購，應該互相體諒。
來自台中的陳小姐表示，跟家人一起來體驗農趣，可惜來晚一步，只能跟「完售」牌子合照，也譴責沒付買菜錢的民眾貪小便宜，糟蹋農民好意。
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