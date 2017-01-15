〈中部〉暖心街店募禮物 課輔童圓夢

2017-01-15

〔記者湯世名／彰化報導〕氣溫驟降，室外寒風細雨，彰化市老人文康中心內卻溫暖無比，因為在志工帶動團康遊戲的嬉笑聲中，市公所開辦的免費課輔班六十三位小朋友，終於在農曆春節前夕達成了心中想望已久禮物的願望！

在全台蔚為風潮的「暖心街店」運動，吸引不少善心人士響應，成員之一的涂慧琳發起在彰化市舉辦「暖心街店圓夢計畫」活動，由課輔班六十三位學童填寫願望，但要先幫助三個人，才能達成願望，讓學童們體認「有付出才有所獲」的道理。

去年十二月二十七日開放外界禮物認購，短短兩天就完成認購六十三份禮物的目標，包括球鞋、保溫瓶、棒球手套、電子錶等，於昨天送給課輔班六十三位學童，學童們開心萬分。

涂慧琳表示，她念書期間受過很多人幫助，因此有機會一定要回饋。市長邱建富則感謝涂慧琳的付出，為市公所照顧的課輔班學生盡一份心力，相當有意義。