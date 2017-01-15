| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
HBL》姜肇軒19分率隊退后綜 東山首度進軍8強
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉暖心街店募禮物 課輔童圓夢

2017-01-15

〔記者湯世名／彰化報導〕氣溫驟降，室外寒風細雨，彰化市老人文康中心內卻溫暖無比，因為在志工帶動團康遊戲的嬉笑聲中，市公所開辦的免費課輔班六十三位小朋友，終於在農曆春節前夕達成了心中想望已久禮物的願望！

在全台蔚為風潮的「暖心街店」運動，吸引不少善心人士響應，成員之一的涂慧琳發起在彰化市舉辦「暖心街店圓夢計畫」活動，由課輔班六十三位學童填寫願望，但要先幫助三個人，才能達成願望，讓學童們體認「有付出才有所獲」的道理。

去年十二月二十七日開放外界禮物認購，短短兩天就完成認購六十三份禮物的目標，包括球鞋、保溫瓶、棒球手套、電子錶等，於昨天送給課輔班六十三位學童，學童們開心萬分。

涂慧琳表示，她念書期間受過很多人幫助，因此有機會一定要回饋。市長邱建富則感謝涂慧琳的付出，為市公所照顧的課輔班學生盡一份心力，相當有意義。

廣告
  • 暖心街店昨天在彰化市的活動，為課輔班學童募集到各式各 樣的禮物。 （記者湯世名攝）

    暖心街店昨天在彰化市的活動，為課輔班學童募集到各式各 樣的禮物。 （記者湯世名攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 圓夢 暖心街店
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
二行程換電動機車 市府加碼補助1.5萬

過年除舊佈新，汰換二行程機車有好康！環保局今年加碼七千一百萬元補助市民汰換二行程機車及新購電動二輪車，像汰舊換購電動機車除中央補助五千至七千…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：〈中部〉暖心街店募禮物 課輔童圓夢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.